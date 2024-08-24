Тур: 4. Стадион: Тиволи Ной.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
5' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
30' Желтая карточкаБобциен Бен
30' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
41' Желтая карточкаNiklas Szerencsi
Ход матча
30'
30'
41'
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кюхн ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
30 Simon Spari
-
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
15 матчей
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.82
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
54
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блуме Брор
|1
|0.25
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.25
|Quincy Butler
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Лоренц
|1
|0.25
|Бобциен Бен
|1
|0.25
|Тошевски Давид
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Philipp Semlic
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2
Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5
Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|2 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|2
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2