  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1830
Сваровски Тироль
0:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
9' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
30' Желтая карточка
Бобциен Бен
30' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
40' Желтая карточка
Niklas Szerencsi
60' Желтая карточка
Kosmas Gezos
0:1
66' Гол
Тошевски Давид
80' Желтая карточка
Christopher Cvetko
90'+5
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
7
Quincy
Butler
8
Диарра
Мамаду
23
Скрбо
Стефан
1
Кналлер
Марко
19
Niklas
Szerencsi
8
Kosmas
Gezos
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
27
Кюхн
Йонас
10
Тошевски
Давид
77
Бобциен
Бен
Сваровски Тироль
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

15 матчей

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:3
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.82

Среднее время на гол

55
49

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
54

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блуме Брор 1 0.25
Лоуренс Джеймс 1 0.25
Quincy Butler 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тошевски Давид 1 0.25
Дель Лоренц 1 0.25
Бобциен Бен 1 0.25
Верницниг Кристофер 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 4 0
Гугганиг Давид 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Philipp Semlic 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верницниг Кристофер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Kosmas Gezos 1 0
Peter Pacult 1 0
Штрауди Симон 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Бобциен Бен 1 0
Niklas Szerencsi 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2
Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5
Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 2:0 4 3 0 1 6 - 1 9
3.
Рапид Вена
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Альтах
 0:2 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Аустрия Вена
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Штурм Грац
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Альтах
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Niklas Szerencsi получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный