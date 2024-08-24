Тур: 1.
2:4
Конец матча
0'
0:1
3' ПенальтиТричковски Иван
15' Желтая карточкаМамас Рафаил
16' Желтая карточкаСтолник Марко
0:2
18' ГолМакрис Андреас
31' Желтая карточкаФернандес Альберто
1:2
37' ПенальтиТруич Никола
45' Желтая карточкаУэдраого Дилан
1:3
45' ГолЛесовой Даниил
45' Желтая карточкаТруич Никола
2:3
58' ГолIasonas Pikis
70' Желтая карточкаЛесовой Даниил
81' Желтая карточкаРоберта Найджел
2:4
82' ГолУэдраого Дилан
90'+7
Ход матча
3'
0:1
15'
16'
18'
0:2
37'
1:2
45'
45'
1:3
45'
58'
2:3
70'
81'
82'
2:4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
35 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iasonas Pikis
|1
|1
|Труич Никола
|1 (1)
|1
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|1
|1
|Лесовой Даниил
|1
|1
|Уэдраого Дилан
|1
|1
|Тричковски Иван
|1 (1)
|1
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Столник Марко
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2
Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:2 МЭАП Нису - Омония 29-го Мая 0:1 ПАЕЕК - Омония 29-го Мая 0:2
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2
Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
АЕЛ Лимасол
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Кармиотисса
|Цмилянич Борис
|1
|АЕЛ Лимасол
|Лесовой Даниил
|1
|АЕЛ Лимасол
|Уэдраого Дилан
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|1
|АЕЛ Лимасол
|Столник Марко
|1