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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Омония 29-го Мая
2:4
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
0:1
3' Пенальти
Тричковски Иван
15' Желтая карточка
Мамас Рафаил
16' Желтая карточка
Столник Марко
0:2
18' Гол
Макрис Андреас
31' Желтая карточка
Фернандес Альберто
1:2
37' Пенальти
Труич Никола
45' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
1:3
45' Гол
Лесовой Даниил
45' Желтая карточка
Труич Никола
2:3
58' Гол
Iasonas Pikis
70' Желтая карточка
Лесовой Даниил
81' Желтая карточка
Роберта Найджел
2:4
82' Гол
Уэдраого Дилан
90'+7
Омония 29-го Мая
АЕЛ Лимасол

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iasonas Pikis 1 1
Труич Никола 1 (1) 1
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 1 1
Лесовой Даниил 1 1
Уэдраого Дилан 1 1
Тричковски Иван 1 (1) 1

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 1 0
Фернандес Альберто 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Столник Марко 1 0
Роберта Найджел 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Мамас Рафаил 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2
Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:2 МЭАП Нису - Омония 29-го Мая 0:1 ПАЕЕК - Омония 29-го Мая 0:2
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2
Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
АЕЛ Лимасол

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 1
Кармиотисса Цмилянич Борис 1
АЕЛ Лимасол Лесовой Даниил 1
АЕЛ Лимасол Уэдраого Дилан 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Арис Лимасол Квилитая Георгий 1
АЕЛ Лимасол Столник Марко 1
Весь список
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