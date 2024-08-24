Тур: 5. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:2
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаMartin Cernek
55' Желтая карточкаКратохвил Милош
0:1
59' ГолДаниэл Эрик
72' Желтая карточкаСабо Эрик
78' Желтая карточкаПодгорин Оливер
0:2
81' ГолДаниэл Эрик
1:2
90' ГолLukas Leginus
90'+11
Ход матча
51'
55'
59'
0:1
72'
72'
78'
81'
0:2
90'
1:2
39
Юнас
Мартин
19
Martin
Masik
52
Сабо
Эрик
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
22 Mario Holly
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Скалица
Спартак Трнава
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
102
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|1 (1)
|0.25
|Michael Ranko
|1
|0.25
|Lukas Leginus
|1
|0.25
|Martin Cernek
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.5
|Дюриш Михал
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|2
|0
|Martin Cernek
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
0
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0
Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
Скалица
Спартак Трнава
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Скалица
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2