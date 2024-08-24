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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Скалица
1:2
Конец матча
Спартак Трнава
0'
51' Желтая карточка
Martin Cernek
55' Желтая карточка
Кратохвил Милош
0:1
59' Гол
Даниэл Эрик
72' Желтая карточка
Сабо Эрик
78' Желтая карточка
Подгорин Оливер
0:2
81' Гол
Даниэл Эрик
1:2
90' Гол
Lukas Leginus
90'+11
39
Юнас
Мартин
5
Michael
Ranko
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
7
Яо
Янн
Майкл
14
Жибриль
Таофик
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
52
Сабо
Эрик
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
14
Кратохвил
Милош
8
Коррин
Милан
80
Желькович
Адриан
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Скалица
4-2-3-1
Спартак Трнава
4-2-1-3

История личных встреч

Скалица
Спартак Трнава

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
102

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 1 (1) 0.25
Michael Ranko 1 0.25
Lukas Leginus 1 0.25
Martin Cernek 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.5
Дюриш Михал 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 2 0
Martin Cernek 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Marek Fabry 1 0
Adam Krcik 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 2 0
Желькович Адриан 2 0
Прохазка Роман 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Голик Либор 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
0
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0
Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

Скалица
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Скалица
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Тренчин
 1:0 5 2 2 1 5 - 3 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
5.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Жилина
 0:1 4 1 2 1 3 - 2 5
7.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 7 4
10.
Комарно
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Тренчин
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Жилина
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Тренчин
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Жилина
 0:1 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Весь список
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