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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Жилина
4:1
Конец матча
Тренчин
0'
8' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
15' Желтая карточка
Бариш Дамьян
0:1
25' Гол в свои ворота
Губочан Томаш
30' Желтая карточка
Timotej Hranica
34' Желтая карточка
Гайдош Артур
39' Красная карточка
Гайдош Артур
1:1
41' Гол
Samuel Gidi
51' Желтая карточка
Samuel Gidi
57' Желтая карточка
Andrija Katic
2:1
60' Гол
Качер Мирослав
3:1
72' Гол
Яворчек Доминик
4:1
82' Гол
Алиягич Денис
90'+5
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
21
Timotej
Hranica
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
1
Andrija
Katic
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
Жилина
3-4-3
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Жилина
Тренчин

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед

40 матчей

45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
С
5:2
С
1:1
С
0:0
SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
С
5:3
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

2.05
1.89

Среднее время на гол

44
47

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.59

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

75
69

Голов в среднем за матч

1.88
1.73

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Bille 2 (1) 0.5
Качер Мирослав 1 0.25
Samuel Gidi 1 0.25
Яворчек Доминик 1 0.25
Алиягич Денис 1 0.25
Зауэр Марио 1 0.25
Бари Кристиан 0 0
Капралик Адриан 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.4
Гайдош Артур 1 0.2
Эмека Чинонсо 1 0.2

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минарик Ян 1 0
Дюриш Давид 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Timotej Hranica 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайдош Артур 3 1
Lazar Stojsavljevic 3 0
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Matus Slavicek 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Andrija Katic 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0

Результаты матчей

Жилина
Тренчин

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жилина
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
5.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
7.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 7 4
10.
Комарно
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
4.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Г О О О О Л - Качер Мирослав бьет в цель!
    • 57'
      Andrija Katic получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Samuel Gidi получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Samuel Gidi бьет в цель!
    • 39'
      УДАЛЕНИЕ! - Гайдош Артур увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 34'
      Гайдош Артур получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Timotej Hranica получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Эмма Учегбу сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Губочан Томаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 15'
      Бариш Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 4:1 Тренчин онлайн

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