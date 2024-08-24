Тур: 5. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
8' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
15' Желтая карточкаБариш Дамьян
0:1
25' Гол в свои воротаГубочан Томаш
30' Желтая карточкаTimotej Hranica
34' Желтая карточкаГайдош Артур
39' Красная карточкаГайдош Артур
1:1
41' ГолSamuel Gidi
51' Желтая карточкаSamuel Gidi
57' Желтая карточкаAndrija Katic
2:1
60' ГолКачер Мирослав
3:1
72' ГолЯворчек Доминик
4:1
82' ГолАлиягич Денис
90'+5
Ход матча
15'
25'
0:1
30'
34'
39'
41'
1:1
51'
57'
60'
2:1
72'
82'
4:1
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Жилина
Тренчин
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед
40 матчей
45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
2.05
1.89
Среднее время на гол
44
47
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.59
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
75
69
Голов в среднем за матч
1.88
1.73
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Bille
|2 (1)
|0.5
|Качер Мирослав
|1
|0.25
|Samuel Gidi
|1
|0.25
|Яворчек Доминик
|1
|0.25
|Алиягич Денис
|1
|0.25
|Зауэр Марио
|1
|0.25
|Бари Кристиан
|0
|0
|Капралик Адриан
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.4
|Гайдош Артур
|1
|0.2
|Эмека Чинонсо
|1
|0.2
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минарик Ян
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайдош Артур
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|Andrija Katic
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0
Результаты матчей
Жилина
Тренчин
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Жилина
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
23
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1