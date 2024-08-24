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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кошице
0:1
Конец матча
Комарно
0'
19' Желтая карточка
Jozef Spyrka
32' Желтая карточка
Кривак Ян
34' Вторая желтая карточка
Кривак Ян
34' Желтая карточка
Кружляк Доминик
0:1
79' Гол
Тамаш Нандор
84' Желтая карточка
Сантос Луис
87' Желтая карточка
Сильвестр Якуб
90' Желтая карточка
Трефиль Якуб
90'+7
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
6
Бокрош
Силард
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
5
Шпирьяк
Доминик
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
6
Dan
Ozvolda
8
Simon
Smehyl
20
Jozef
Spyrka
73
Ганбаяр
Ганболд
17
Christian
Bayemi
99
Patrik
Volesky
Кошице
3-4-1-2
Комарно
4-1-3-2

История личных встреч

Кошице
Комарно

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 (2) 1
Ниархос Иоаннис 1 0.2
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Галлович Давид 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвестр Якуб 1 0.33
Тамаш Нандор 1 0.33
Jozef Spyrka 0 0
Ганбаяр Ганболд 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 3 1
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Галлович Давид 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Zyen Jones 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Ганбаяр Ганболд 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Комарно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Комарно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Комарно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2
Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Комарно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3
Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0

Результаты матчей

Кошице
Комарно

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кошице
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Тренчин
 1:0 5 2 2 1 5 - 3 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
5.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Жилина
 0:1 4 1 2 1 3 - 2 5
7.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 7 4
10.
Комарно
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Тренчин
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Жилина
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Тренчин
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Жилина
 0:1 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Кривак Ян получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 32'
      Кривак Ян получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Jozef Spyrka получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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