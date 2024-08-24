Тур: 5. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
19' Желтая карточкаJozef Spyrka
32' Желтая карточкаКривак Ян
34' Вторая желтая карточкаКривак Ян
34' Желтая карточкаКружляк Доминик
0:1
79' ГолТамаш Нандор
84' Желтая карточкаСантос Луис
87' Желтая карточкаСильвестр Якуб
90' Желтая карточкаТрефиль Якуб
90'+7
Ход матча
19'
32'
34'
34'
79'
0:1
84'
87'
90'
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
20
Jozef
Spyrka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Томаш Немет
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Кошице
Комарно
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5 (2)
|1
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.2
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Галлович Давид
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|1
|0.33
|Тамаш Нандор
|1
|0.33
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Ганбаяр Ганболд
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|3
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Комарно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Комарно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Комарно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2
Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Комарно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3
Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0
Результаты матчей
Кошице
Комарно
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кошице
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2