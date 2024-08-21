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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Химки
Прогнозы 49
Ахмат 59.2% (29)
X 26.5% (13)
Химки 14.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Химки
1.82
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История личных встреч

Ахмат
Химки

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.6

Среднее время на гол

39
56

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.2
Богосавац Мирослав 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаринья Эдгардо 2 0.4
Заболотный Антон 1 0.2
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.2
Хосонов Хетаг 1 0.2
Магомедов Бутта 1 0.2
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 3 0
Швец Антон 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Фаринья Эдгардо 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
2
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Химки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3
Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Химки

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
15.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Ахмат 59.2% (29)
    X 26.5% (13)
    Химки 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Химки
    1.82
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Химки

    Исход игры
    Ахмат
    59.2% (29)
    Ничья
    26.5% (13)
    Химки
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    24.5% (12)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    1:0 Ахмат
    20.4% (10)
    2:0 Ахмат
    8.2% (4)
    1:2 Химки
    4.1% (2)
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