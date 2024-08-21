Тур: 6. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Химки
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.6
Среднее время на гол
39
56
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
98
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камилов Владислав
|1
|0.2
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.4
|Заболотный Антон
|1
|0.2
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.2
|Хосонов Хетаг
|1
|0.2
|Магомедов Бутта
|1
|0.2
|Терехов Сергей
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Фаринья Эдгардо
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
2
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Химки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3
Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Химки
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Динамо Москва
|Даса Элазар
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Химки
Исход игры
Ахмат
59.2% (29)
Ничья
26.5% (13)
Химки
14.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
62.79% (27)
Нет
37.21% (16)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
24.5% (12)
1:1 Ничья
22.4% (11)
1:0 Ахмат
20.4% (10)
2:0 Ахмат
8.2% (4)
1:2 Химки
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!