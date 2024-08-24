Тур: 4. Стадион: Меркур-Арена. Зрители: 12875
2:1
Конец матча
0'
1:0
65' ГолБирет Мика
77' Желтая карточкаLukas Fridrikas
2:0
78' ГолХорват Томи
2:1
87' ГолГугганиг Лукас
90'+8
Ход матча
65'
1:0
77'
78'
2:0
87'
2:1
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
36
Камара
Амади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Штурм Грац
Альтах
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.75
|Лавале Димитри
|1
|0.25
|Хорват Томи
|1
|0.25
|Китеишвили Отар
|1 (1)
|0.25
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|5
|1.25
|Гугганиг Лукас
|1
|0.25
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0
Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 ЛАСК - Штурм Грац 2:2
Альтах
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0
Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Альтах
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|2 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2