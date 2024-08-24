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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 12875
Штурм Грац
2:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
65' Гол
Бирет Мика
77' Желтая карточка
Lukas Fridrikas
2:0
78' Гол
Хорват Томи
2:1
87' Гол
Гугганиг Лукас
90'+8
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
14
Звонарек
Ловро
18
Бирет
Мика
36
Камара
Амади
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
29
Mohamed
Ouedraogo
6
Демаку
Весель
8
Mike-Steven
Baehre
17
Штрунц
Оливер
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
Штурм Грац
4-3-1-2
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Штурм Грац
Альтах

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.75
Лавале Димитри 1 0.25
Хорват Томи 1 0.25
Китеишвили Отар 1 (1) 0.25
Горенц-Станкович Йон 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 5 1.25
Гугганиг Лукас 1 0.25
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Вютрих Грегори 1 0
Лавале Димитри 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Бирет Мика 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 2 0
Инголич Сандро 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Gustavo VI 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Эстрада Паскаль 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0
Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 ЛАСК - Штурм Грац 2:2
Альтах
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0
Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Альтах

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Рапид Вена
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
5.
Аустрия Вена
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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