Тур: 24.
5:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМурило Серкейра
2:0
27' ПенальтиЭстевао
3:0
32' ГолЭстевао
4:0
45' ГолJosé Maurisio3
53' Желтая карточкаРиос Ричард
5:0
56' ГолАндерсон Фелипе
84' Желтая карточкаClayson
90'+1
Ход матча
15'
1:0
27'
2:0
32'
3:0
45'
53'
56'
5:0
82'
83'
84'
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
4
Marllon
34
Bruno
VI
21
Railan
63
Пабло
Хуан
10
Max
Alves
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
20 РомулоНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
57 Луиджи
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
97 Andre1
-
-
-
-
-
91 Luis Soares
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.71
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
57
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|7 (2)
|0.29
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0.29
|Рони III
|4
|0.17
|Вейга Рафаэль
|2
|0.08
|Лазаро
|2
|0.08
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.08
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Риос Ричард
|1
|0.04
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|Андерсон Фелипе
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|José Maurisio3
|1
|0.04
|Менино Габриэль
|1
|0.04
|Луиджи
|1
|0.04
|Витор Нуньеш
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.32
|Clayson
|3
|0.14
|Рамон
|2
|0.09
|Ласерда Дерик
|2
|0.09
|Кафу Жонатан
|1
|0.05
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Chrytian Eliel
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Риос Ричард
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|6
|0
|Эмпереур Алан
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Clayson
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Куяба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Куяба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
13
6
Палмейрас Сан-Паулу
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Куяба
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
9%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
9
39%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
13%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
4
40%
5
31%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
36
20
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
2
6%
4
20%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
6
30%
31-45
10
28%
3
15%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
9
25%
3
15%
76-90
Пропущено
19
35
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
16%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
16%
8
23%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
6
32%
10
29%
61-75
2
11%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 45%
1
9 раз 41%
5
2 раза 9%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
56
94
110
310
110
112
110
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
29
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1210
1311
319
420
220
222
220
123
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|4
|5
|41 - 24
|46
|2.
|22
|13
|6
|3
|29 - 20
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|22
|12
|5
|5
|36 - 25
|41
|5.
|23
|11
|5
|7
|31 - 23
|38
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|22
|11
|4
|7
|31 - 24
|37
|8.
|0:1
|22
|7
|9
|6
|29 - 30
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|30 - 32
|25
|15.
|21
|7
|3
|11
|20 - 25
|24
|16.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|17 - 26
|24
|17.
|23
|6
|4
|13
|25 - 36
|22
|18.
|23
|4
|10
|9
|20 - 29
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|5.
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|6.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|16 - 16
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|15.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|18.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|12.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|6 - 15
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|17.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|5 - 18
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7