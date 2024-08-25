  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Палмейрас Сан-Паулу
5:0
Конец матча
Куяба
0'
1:0
15' Гол
Мурило Серкейра
2:0
27' Пенальти
Эстевао
3:0
32' Гол
Эстевао
4:0
45' Гол
José Maurisio3
53' Желтая карточка
Риос Ричард
5:0
56' Гол
Андерсон Фелипе
84' Желтая карточка
Clayson
90'+1
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
18
José
Maurisio3
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Андерсон
Фелипе
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
44
Gabriel
Knesowitsch
21
Railan
63
Пабло
Хуан
27
Денилсон
Невес
30
Минейро
Лукас
10
Max
Alves
18
Фернандес
Лукас
IV
9
Питта
Исидро
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Куяба
5-4-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
0:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
57

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 7 (2) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 7 0.29
Рони III 4 0.17
Вейга Рафаэль 2 0.08
Лазаро 2 0.08
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.08
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Риос Ричард 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Андерсон Фелипе 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
José Maurisio3 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Рафаэл Жозе 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.32
Clayson 3 0.14
Рамон 2 0.09
Ласерда Дерик 2 0.09
Кафу Жонатан 1 0.05
Fernando Sobral 1 (1) 0.05
Marllon 1 0.05
Дейверсон Силва 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Chrytian Eliel 1 0.05
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Риос Ричард 2 0
Эстевао 2 0
Витор Нуньеш 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Роша Маркос 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Денилсон Невес 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Минейро Лукас 4 0
Clayson 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Куяба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
4
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Куяба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

13
6
Палмейрас Сан-Паулу
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Куяба
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
9%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
9
39%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
4
40%
5
31%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

36
20
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
2
6%
4
20%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
6
30%
31-45
10
28%
3
15%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
9
25%
3
15%
76-90

Пропущено

19
35
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
16%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
16%
8
23%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
6
32%
10
29%
61-75
2
11%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
0
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 45%
1
9 раз 41%
5
2 раза 9%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
6
9
4
1.5
1
10
3
10
2.5
1
10
1
12
3.5
1
10
1
12
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
12
10
13
11
1.5
3
19
4
20
2.5
2
20
2
22
3.5
2
20
1
23
4.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 14 4 5 41 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 22 11 4 7 31 - 24 37
8.
Атлетико Минейро
 0:1 22 7 9 6 29 - 30 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Флуминенсе
 1:0 23 6 6 11 17 - 26 24
17.
Витория
 23 6 4 13 25 - 36 22
18.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
3.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
4.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
6.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 0:1 12 4 5 3 16 - 16 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 1:0 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 0:1 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 12 3 3 6 11 - 17 12
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Флуминенсе
 1:0 12 3 1 8 6 - 15 10
14.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
15.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
16.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
17.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 5:0 Куяба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный