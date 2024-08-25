  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ульм 1846
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
20' Желтая карточка
Брандт Макс
40' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
41' Пенальти
Хигль Феликс
47' Желтая карточка
Зоботка Марсель
48' Желтая карточка
Нимиц Йона
53' Желтая карточка
Кольбе Никлас
1:0
81' Не забитый пенальти
Пейчинович Дженан
1:1
81' Гол
Пейчинович Дженан
1:2
82' Гол
Danny Schmidt
85' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
90' Желтая карточка
Мбамба Ноа
90'+6

Ход матча

20'
Брандт Макс
 
40'
 
Ийоха Эммануэль
41'
Хигль Феликс
1:0
47'
 
Зоботка Марсель
48'
 
Нимиц Йона
53'
Кольбе Никлас
 
62'
 
Мбамба Ноа
Зоботка Марсель
63'
Майер Филипп
Брандт Макс
 
63'
Краттенмахер Морис
Келлер Аарон
 
74'
 
Danny Schmidt
Ковнацки Давид
74'
 
Пейчинович Дженан
Ийоха Эммануэль
75'
 
Россманн Тим
Нимиц Йона
78'
Майер Жонатан
Хюрюлайнен Лука
 
79'
Галь Том
Райхерт Йоханнес
 
81'
1:0
Пейчинович Дженан
81'
1:1
Пейчинович Дженан
82'
1:2
Danny Schmidt
85'
 
Циммерман Маттиас
87'
Телалович Семир
Хесса Деннис
 
90'
 
Де Вейс Йорди
Клаус Феликс
90'
 
Мбамба Ноа

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 367 Количество передач 464
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
16
Келлер
Аарон
33
Хигль
Феликс
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
24
Ковнацки
Давид
18
Нимиц
Йона
Ульм 1846
3-4-2-1
Фортуна
4-1-4-1

История личных встреч

Ульм 1846
Фортуна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 2 (1) 0.67
Алльгайер Бастиан 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Россманн Тим 1 0.33
Пейчинович Дженан 1 0.33
Danny Schmidt 1 0.33
Циммерман Маттиас 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хесса Деннис 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Штромпф Филипп 1 0
Рёш Ромарио 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Брандт Макс 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 2 0
Daniel Thioune 1 0
Клаус Феликс 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Нимиц Йона 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Ульм 1846
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2
Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2
Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3

Результаты матчей

Ульм 1846
Фортуна

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Фортуна
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Дармштадт
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Кольбе Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Нимиц Йона получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Хигль Феликс из команды Ульм 1846 забивает с точки!
    • 40'
      Ийоха Эммануэль получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Брандт Макс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ульм 1846 1:2 Фортуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный