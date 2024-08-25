Тур: 3. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
0'
10' Желтая карточкаВукотич Александар
1:0
23' ГолЛидберг Исак
41' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
51' Желтая карточкаКастроп Йенс
1:1
62' ГолШевчик Михал
75' Желтая карточкаФлик Флориан
83' Желтая карточкаШевчик Михал
90'+6
Ход матча
23'
51'
62'
1:1
75'
83'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
545 Количество передач 382
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Kai
Klefisch
28
Вилль
Пауль
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Йоахим Симон
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Дармштадт
Нюрнберг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|1
|0.33
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.33
|Kai Klefisch
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.33
|Окунуки Кандзи
|1
|0.33
|Шлаймер Лукас
|1
|0.33
|Шевчик Михал
|1
|0.33
|Яндер Каспар
|1
|0.33
|Rafael Lubach
|1
|0.33
|Валентини Энрико
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|3
|0
|Яндер Каспар
|1
|1
|Флик Флориан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0
Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0
Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Результаты матчей
Дармштадт
Нюрнберг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2