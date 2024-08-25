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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Дармштадт
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
10' Желтая карточка
Вукотич Александар
1:0
23' Гол
Лидберг Исак
41' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
51' Желтая карточка
Кастроп Йенс
1:1
62' Гол
Шевчик Михал
75' Желтая карточка
Флик Флориан
83' Желтая карточка
Шевчик Михал
90'+6
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
16
Мюллер
Андреас
20
Вукотич
Александар
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Kai
Klefisch
28
Вилль
Пауль
7
Лидберг
Исак
34
Корредо
Килиан
19
Лакенмахер
Финн-Лука
1
Рейхерт
Ян
2
Вилладсен
Оливер
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
18
Rafael
Lubach
7
Пик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
Дармштадт
3-4-1-2
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Дармштадт
Нюрнберг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:4
ТМК
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Kai Klefisch 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.33
Окунуки Кандзи 1 0.33
Шлаймер Лукас 1 0.33
Шевчик Михал 1 0.33
Яндер Каспар 1 0.33
Rafael Lubach 1 0.33
Валентини Энрико 0 0
Юстван Юлиан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 3 0
Яндер Каспар 1 1
Флик Флориан 2 0
Серра Янни 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0
Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0
Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2

Результаты матчей

Дармштадт
Нюрнберг

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Фортуна
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Дармштадт
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Весь список
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      Rafael Lubach уходит с поля. Окунуки Кандзи выходит вместо него
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