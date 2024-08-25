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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 27146
Магдебург
2:2
Конец матча
Шальке 04
0'
0:1
8' Гол
Силла Мусса
22' Желтая карточка
Матисен Маркус
1:1
40' Гол
Матисен Маркус
44' Желтая карточка
Кремпицки Коннор
2:1
45' Гол
Карс Мартейн
45' Желтая карточка
Мор Тобиас
45' Желтая карточка
Гнака Силас
2:2
76' Гол
Караман Кенан
90' Желтая карточка
Марушич Алекса
90'+8
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
19
Мусонда
Лубамба
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
14
Abu-Bekir
El-Zein
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
22
Сиссе
Ибраима
II
2
Санчес
Филип
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
14
Бахманн
Яник
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
24
Хамач
Ильяс
9
Силла
Мусса
Магдебург
3-4-3
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Шальке 04

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
4:3
ММ(
0:5
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 2 0.67
Матисен Маркус 1 0.33
Гнака Силас 1 0.33
Мусонда Лубамба 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Югоне Жан 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 1
Силла Мусса 3 1
Мор Тобиас 1 0.33
Сиссе Ибраима II 1 0.33
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 2 0
Гнака Силас 2 0
Кремпицки Коннор 1 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Эбер Даниэль 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Каминьски Марцин 1 0
Мор Тобиас 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4
Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1

Результаты матчей

Магдебург
Шальке 04

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Фортуна
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Дармштадт
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 8'
      Г О О О О Л - Силла Мусса бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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