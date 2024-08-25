Тур: 3. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 27146
0'
0:1
8' ГолСилла Мусса
22' Желтая карточкаМатисен Маркус
1:1
40' ГолМатисен Маркус
44' Желтая карточкаКремпицки Коннор
2:1
45' ГолКарс Мартейн
45' Желтая карточкаМор Тобиас
45' Желтая карточкаГнака Силас
2:2
76' ГолКараман Кенан
90' Желтая карточкаМарушич Алекса
90'+8
Ход матча
8'
0:1
22'
40'
1:1
44'
45'
2:1
45'
45'
63'
76'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 7
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
485 Количество передач 358
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
23
Айдин
Мехмет
14
Бахманн
Яник
29
Мор
Тобиас
24
Хамач
Ильяс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Max Grueger
-
31 Taylan Bulut
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Магдебург
Шальке 04
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|2
|0.67
|Матисен Маркус
|1
|0.33
|Гнака Силас
|1
|0.33
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Югоне Жан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|3
|1
|Силла Мусса
|3
|1
|Мор Тобиас
|1
|0.33
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.33
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Кремпицки Коннор
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Эбер Даниэль
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Караман Кенан
|2
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4
Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1
Результаты матчей
Магдебург
Шальке 04
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2