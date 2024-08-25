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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Вольфсбергер
2:0
Второй тайм: 62'
Гразер
0'
11' Желтая карточка
Яшич Адис
27' Желтая карточка
Зукич Деян
1:0
34' Гол
Баумгартнер Доминик
51' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
54' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
58' Желтая карточка
2:0
60' Гол

Ход матча

11'
Яшич Адис
 
27'
Зукич Деян
 
34'
Баумгартнер Доминик
(Зукич Деян)
1:0
46'
Омич Эрвин
Boris Matic
 
46'
Erik Kojzek
Karamoko Sankara
 
51'
Ульманн Максимилиан
 
54'
Баумгартнер Доминик
 
58'
 
60'
2:0
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Гразер
1.91
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Все Коэффициенты
12
Польстер
Николас
2
Boris
Matic
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
97
Яшич
Адис
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
9
Karamoko
Sankara
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
14
Италиано
Джейкоб
7
Сатин
Мурат
24
Dennis
Dressel
28
Фризер
Доминик
10
Christian
Lichtenberger
11
Ципот
Тио
9
Мадернер
Даниэль
Вольфсбергер
4-2-3-1
Гразер
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Гразер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:2
КА
0:6

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.33
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
30

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 0.5
Баумгартнер Доминик 2 0.5
Балло Тьерно 1 (1) 0.25
Писингер Симон 1 0.25
Яшич Адис 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучич Ромео 1 0.25
Филипович Петар 1 0.25
Michael Lang2 1 0.25
Ципот Тио 1 0.25
Мадернер Даниэль 0 0
Сатин Мурат 0 0
Christian Lichtenberger 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Атанга Давид 1 0
Балло Тьерно 1 0
Зукич Деян 1 0
Erik Kojzek 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Milos Jovicic 1 0
Michael Lang2 1 0
Ципот Тио 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Вольфсбергер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
2
40%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7
Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Гразер

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Рапид Вена
 0:3 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 4 2 1 1 7 - 7 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Вольфсбергер
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Аустрия Вена
 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
ЛАСК
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
10.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Гразер
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 0:3 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аустрия Вена
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 0:1 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Рапид Вена
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 58'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Баумгартнер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Ульманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Sankara Karamoko уходит с поля. Erik Kojzek выходит вместо него
  • 46'
    Boris Matic уходит с поля. Омич Эрвин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Зукич Деян сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Баумгартнер Доминик бьет в цель!
  • 27'
    Зукич Деян получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Яшич Адис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Вольфсбергер
Ничья
Гразер
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