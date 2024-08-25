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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 5228
Вольфсбергер
4:2
Конец матча
Гразер
0'
10' Желтая карточка
Яшич Адис
28' Желтая карточка
Зукич Деян
1:0
35' Гол
Баумгартнер Доминик
52' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
54' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
58' Желтая карточка
Балло Тьерно
2:0
60' Гол
Балло Тьерно
3:0
65' Гол
Erik Kojzek
4:0
73' Гол
Erik Kojzek
4:1
81' Гол
Michael Lang2
4:2
82' Гол
Michael Cheukoua
90' Желтая карточка
Dennis Dressel
90'+5
12
Польстер
Николас
2
Boris
Matic
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
97
Яшич
Адис
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
9
Karamoko
Sankara
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
14
Италиано
Джейкоб
7
Сатин
Мурат
24
Dennis
Dressel
28
Фризер
Доминик
10
Christian
Lichtenberger
11
Ципот
Тио
9
Мадернер
Даниэль
Вольфсбергер
4-2-3-1
Гразер
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Гразер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:2
КА
0:6

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.33
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
30

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 0.5
Балло Тьерно 2 (1) 0.5
Баумгартнер Доминик 2 0.5
Erik Kojzek 2 0.5
Писингер Симон 1 0.25
Атанга Давид 0 0
Яшич Адис 0 0
Angelo Gattermayer 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.5
Вучич Ромео 1 0.25
Филипович Петар 1 0.25
Michael Cheukoua 1 0.25
Ципот Тио 1 0.25
Сатин Мурат 0 0
Мадернер Даниэль 0 0
Christian Lichtenberger 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Атанга Давид 1 0
Зукич Деян 1 0
Erik Kojzek 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Milos Jovicic 1 0
Dennis Dressel 1 0
Michael Lang2 1 0
Ципот Тио 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Вольфсбергер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7
Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Гразер

Точный счет

4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Аустрия Вена
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Рапид Вена
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Блау-Вайсс Линц
 4 2 1 1 7 - 7 7
6.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 8 6
7.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Гразер
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Зукич Деян сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Баумгартнер Доминик бьет в цель!
    • 28'
      Зукич Деян получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Яшич Адис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 4:2 Гразер онлайн

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