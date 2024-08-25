Тур: 4. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 5228
4:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЯшич Адис
28' Желтая карточкаЗукич Деян
1:0
35' ГолБаумгартнер Доминик
52' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
54' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
58' Желтая карточкаБалло Тьерно
2:0
60' ГолБалло Тьерно
3:0
65' ГолErik Kojzek
4:0
73' ГолErik Kojzek
4:1
81' ГолMichael Lang2
4:2
82' ГолMichael Cheukoua
90' Желтая карточкаDennis Dressel
90'+5
Ход матча
10'
28'
35'
58'
60'
61'
65'
3:0
73'
4:0
81'
4:1
82'
90'
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
17 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
Вольфсбергер
Гразер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.33
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
30
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|2
|0.5
|Балло Тьерно
|2 (1)
|0.5
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.5
|Erik Kojzek
|2
|0.5
|Писингер Симон
|1
|0.25
|Атанга Давид
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.5
|Вучич Ромео
|1
|0.25
|Филипович Петар
|1
|0.25
|Michael Cheukoua
|1
|0.25
|Ципот Тио
|1
|0.25
|Сатин Мурат
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Christian Lichtenberger
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Milos Jovicic
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
|Michael Lang2
|1
|0
|Ципот Тио
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Вольфсбергер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7
Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Гразер
Точный счет
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2