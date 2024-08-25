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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
3:0
Второй тайм: 62'
Рапид Вена
0'
8' Желтая карточка
Simon Seidl
1:0
18' Гол
Ronivaldo II
2:0
29' Гол
Simon Pirkl
29' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
43' Желтая карточка
Гргич Лукас
44' Желтая карточка
Mamadou Sangare
57' Желтая карточка
Paul Mensah
3:0
60' Гол

Ход матча

8'
Simon Seidl
 
18'
Ronivaldo II
(Гойгингер Томас)
1:0
27'
Штраусс Фабио
Морманн Мартин
 
29'
Simon Pirkl
(Гойгингер Томас)
2:0
29'
 
Хофманн Максимилиан
43'
 
Гргич Лукас
44'
 
Mamadou Sangare
46'
 
Освальд Мориц
Mamadou Sangare
46'
 
Янссон Исак
Зайдль Маттиас
56'
Paul Mensah
Simon Seidl
 
57'
Paul Mensah
 
60'
3:0
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Рапид Вена
4.50
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Витек
Радек
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
20
Simon
Seidl
17
Пашич
Алем
19
Alexander
Briedl
60
Simon
Pirkl
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
20
Хофманн
Максимилиан
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
3
Benjamin
Boeckle
21
Шауб
Луис
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
10
Ланг
Кристоф
Блау-Вайсс Линц
3-5-2
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:5
ТМК
2:1
К
0:4
К
1:2

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1.5
3.67

Среднее время на гол

60
24

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.8
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
37

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 2 0.5
Добрас Кристиан 1 0.25
Simon Pirkl 1 0.25
Носс Конор 1 0.25
Simon Seidl 1 0.25
Гойгингер Томас 0 0
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 2 0.5
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.25
Освальд Мориц 1 0.25
Бургшталлер Гвидо 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 0
Simon Pirkl 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Морманн Мартин 1 0
Alexander Briedl 1 0
Simon Seidl 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1
Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Рапид Вена
 0:3 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 4 2 1 1 7 - 7 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Вольфсбергер
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Аустрия Вена
 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
ЛАСК
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
10.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Гразер
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 0:3 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Аустрия Вена
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 0:1 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Рапид Вена
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 3:0 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 18'
      Гойгингер Томас сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • 8'
      Simon Seidl получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Блау-Вайсс Линц
    Ничья
    Рапид Вена
    4.50
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    Рапид Вена
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