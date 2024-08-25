Тур: 4. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
3:0
Второй тайм: 62'
0'
8' Желтая карточкаSimon Seidl
1:0
18' ГолRonivaldo II
2:0
29' ГолSimon Pirkl
29' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
43' Желтая карточкаГргич Лукас
44' Желтая карточкаMamadou Sangare
57' Желтая карточкаPaul Mensah
Ход матча
8'
18'
1:0
29'
2:0
43'
44'
57'
60'
3:0
23
Lukas
Tursch
20
Simon
Seidl
17
Пашич
Алем
60
Simon
Pirkl
45
Хедль
Никлас
21
Шауб
Луис
10
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг КристофНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1.5
3.67
Среднее время на гол
60
24
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.8
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
37
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|2
|0.5
|Добрас Кристиан
|1
|0.25
|Simon Pirkl
|1
|0.25
|Носс Конор
|1
|0.25
|Simon Seidl
|1
|0.25
|Гойгингер Томас
|0
|0
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.5
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.25
|Освальд Мориц
|1
|0.25
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|0
|Simon Pirkl
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Alexander Briedl
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
3
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1
Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|0:3
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|2 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2