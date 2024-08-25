Тур: 4. Стадион: Дженерали Арена. Зрители: 11788
2:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЛюбичич Марин
1:1
21' ГолМэлоун Морис
42' Желтая карточкаФишер Манфред
76' Желтая карточкаСтойкович Филип
2:1
87' ГолФишер Манфред
90'+5
Ход матча
19'
0:1
21'
1:1
42'
71'
76'
87'
2:1
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
14
Бериша
Валон
30
Хорват
Саша
45
Enis
Safin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
45 Enis SafinНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Darazs
История личных встреч
Аустрия Вена
ЛАСК
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
38 матчей
34.2%
21.1%
44.7%
13 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.11
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
72
46
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
47
74
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|2
|0.5
|Грубер Андреас
|1
|0.25
|Фитц Доминик
|1
|0.25
|Фишер Манфред
|1
|0.25
|Хускович Муарем
|1
|0.25
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|1
|0.25
|Жуль Роберт
|1
|0.25
|Цирайс Филипп
|1
|0.25
|Богард Мелайро
|1
|0.25
|Бериша Валон
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгович Александр
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Abubakr Barry
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Винлёф Маттео
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛАСК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3
Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
ЛАСК
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2