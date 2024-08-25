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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 11788
Аустрия Вена
2:1
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
19' Гол
Любичич Марин
1:1
21' Гол
Мэлоун Морис
42' Желтая карточка
Фишер Манфред
76' Желтая карточка
Стойкович Филип
2:1
87' Гол
Фишер Манфред
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
18
Винлёф
Маттео
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
28
Зибенхандль
Йорг
2
Белло
Джордж
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
6
Богард
Мелайро
14
Бериша
Валон
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
45
Enis
Safin
8
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
Аустрия Вена
4-2-3-1
ЛАСК
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
ЛАСК

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

38 матчей

34.2%
21.1%
44.7%
13 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.11

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

72
46

Голов в среднем за матч

1.89
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

47
74

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 2 0.5
Грубер Андреас 1 0.25
Фитц Доминик 1 0.25
Фишер Манфред 1 0.25
Хускович Муарем 1 0.25
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 1 0.25
Жуль Роберт 1 0.25
Цирайс Филипп 1 0.25
Богард Мелайро 1 0.25
Бериша Валон 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 2 0
Прелец Ник 2 0
Abubakr Barry 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фишер Манфред 1 0
Фитц Доминик 1 0
Кристиано 1 0
Винлёф Маттео 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цирайс Филипп 2 0
Любичич Марин 1 0
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛАСК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3
Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
ЛАСК

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Аустрия Вена
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Рапид Вена
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Блау-Вайсс Линц
 4 2 1 1 7 - 7 7
6.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 8 6
7.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Гразер
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
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