Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Ди Лоренцо Джованни забивает с левой ноги!

47' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Распадори Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Распадори Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Оливера Матиас из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Маццокки Паскуале получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' ШТАНГА! Пробил головой Кварацхелия Хвича прямо в каркас ворот!

43' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ликояннис Хараламбос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Наполи

32' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Наполи

31' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Оооо... вот это был удар! Кастро Сантьяго должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Кастро Сантьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Болонья

28' Ликояннис Хараламбос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кварацхелия Хвича выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Политано Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Наполи

12' Удар от ворот произведет Наполи

12' Ох, нехорошо это выглядит. Ндой Дан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ндой Дан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Наполи

5' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Болонья

1' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Наполи начинает с центра поля