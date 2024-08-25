  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Наполи
3:0
Конец матча
Болонья
0'
43' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
1:0
45' Гол
Ди Лоренцо Джованни
49' Желтая карточка
Лукуми Джон
50' Желтая карточка
Пош Штефан
56' Желтая карточка
Ррахмани Амир
2:0
75' Гол
Кварацхелия Хвича
3:0
90' Гол
Симеоне Джованни
90'+7

Ход матча

19'
 
Лукуми Джон
Эрлич Мартин
43'
Маццокки Паскуале
 
45'
Ди Лоренцо Джованни
(Кварацхелия Хвича)
1:0
49'
 
Лукуми Джон
50'
 
Пош Штефан
56'
Ррахмани Амир
 
63'
 
Миранда Хуан
Ликояннис Хараламбос
63'
 
Одгор Йенс
Ндой Дан
63'
 
Карлссон Йеспер
Орсолини Риккардо
75'
Кварацхелия Хвича
(Ррахмани Амир)
2:0
77'
Спинаццола Леонардо
Маццокки Паскуале
 
80'
 
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
84'
Симеоне Джованни
Распадори Джакомо
 
89'
Нерес Давид
Политано Маттео
 
90'
Симеоне Джованни
(Нерес Давид)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 338 Количество передач 534
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Наполи 77.9% (95)
X 13.9% (17)
Болонья 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
30
Маццокки
Паскуале
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
81
Распадори
Джакомо
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
5
Эрлич
Мартин
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
9
Кастро
Сантьяго
11
Ндой
Дан
Наполи
3-4-2-1
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Болонья

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

95%
15%
19 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

56.3%
18.8%
24.9%
18 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.41
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.07
1.24

Среднее время на гол

84
72

Всего голов

57
50

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 1 0.5
Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
Симеоне Джованни 1 0.5
Ррахмани Амир 0 0
Нерес Давид 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.5

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Лукуми Джон 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0
Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1
Болонья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3
Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0

Результаты матчей

Наполи
Болонья

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Наполи 77.9% (95)
    X 13.9% (17)
    Болонья 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи 3:0 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 3:0 Болонья

    Исход игры
    Наполи
    77.9% (95)
    Ничья
    13.9% (17)
    Болонья
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (60)
    Меньше
    45.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    40.2% (49)
    2:0 Наполи
    15.6% (19)
    1:1 Ничья
    12.3% (15)
    1:0 Наполи
    10.7% (13)
    3:1 Наполи
    3.3% (4)
    1:2 Болонья
    2.5% (3)
    0:1 Болонья
    1.6% (2)
    0:2 Болонья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный