  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Торино
2:1
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
26' Гол
Ретеги Матео
29' Желтая карточка
Пашалич Марио
1:1
31' Гол
Илич Иван
38' Желтая карточка
Хин Исак
40' Желтая карточка
Илич Иван
2:1
49' Гол
Адамс Че
77' Желтая карточка
Джимсити Берат
89' Желтая карточка
Сапата Дуван
90' Желтая карточка
Милинкович-Савич Ваня
2:1
90' Не забитый пенальти
Пашалич Марио
90' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
90'+10

Ход матча

26'
0:1
Ретеги Матео
(Дзаппакоста Давиде)
29'
 
Пашалич Марио
31'
Илич Иван
(Адамс Че)
1:1
38'
 
Хин Исак
40'
Илич Иван
 
49'
Адамс Че
2:1
53'
 
Самарджич Лазар
Брешианини Марко
67'
Дембеле Али
Тамез Адриен
 
70'
 
Дзаньоло Николо
Ретеги Матео
70'
 
Палестра Марко
Хин Исак
77'
 
Джимсити Берат
78'
Соса Борна
Войвода Мергим
 
85'
 
Манцони Альберто
Эдерсон Хонорато
85'
 
Касса Федерико
Де Кетеларе Шарль
89'
Сапата Дуван
 
90'
Милинкович-Савич Ваня
 
90'
2:1
Пашалич Марио
90'
Карамо Янн
Адамс Че
 
90'
Чаммалькела Аарон
Риччи Самуэле
 
90'
 
Дзаньоло Николо

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 12
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 347 Количество передач 462
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 118
Торино 6.8% (8)
X 29.7% (35)
Аталанта 63.6% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
20
Лазаро
Валентино
18
Адамс
Че
91
Сапата
Дуван
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
44
Брешианини
Марко
17
Де
Кетеларе
Шарль
32
Ретеги
Матео
Торино
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Торино
Аталанта

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

30 матчей

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 1 0.5
Сапата Дуван 1 0.5
Илич Иван 1 0.5
Лазаро Валентино 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 (1) 1.5
Брешианини Марко 2 1
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Войвода Мергим 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Дембеле Али 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Пашалич Марио 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0
Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1
АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Торино
Аталанта

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торино
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Торино 6.8% (8)
    X 29.7% (35)
    Аталанта 63.6% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торино 2:1 Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 2:1 Аталанта

    Исход игры
    Торино
    6.8% (8)
    Ничья
    29.7% (35)
    Аталанта
    63.6% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (99)
    Нет
    10.81% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    48.3% (57)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    0:1 Аталанта
    5.1% (6)
    2:1 Торино
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:2 Аталанта
    2.5% (3)
    1:3 Аталанта
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный