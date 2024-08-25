Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Самарджич Лазар пробил со штрафного прямо в стенку

89' Сапата Дуван получил желтую карточку от судьи

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ох, нехорошо это выглядит. Масина Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хорошую попытку сделал Самарджич Лазар . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Удар от ворот произведет Торино

83' Матч возобновлен

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аталанта

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Торино

80' Дзаньоло Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Де Кетеларе Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Аталанта

79' Илич Иван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Джимсити Берат получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Торино

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Войвода Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Войвода Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Палестра Марко из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Аталанта

75' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Торино

66' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Де Кетеларе Шарль и попал в каркас ворот!

66' Самарджич Лазар из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Войвода Мергим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хорошую попытку сделал Адамс Че . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Удар от ворот произведет Торино

60' Удар от ворот произведет Торино

60' Пашалич Марио нанес удар головой, но Ваня Милинкович-Савич спокойно отбил мяч.

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ретеги Матео и попал в перекладину!

59' Хорошую попытку сделал Эдерсон Хонорато . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Де Кетеларе Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Торино

58' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Аталанта

55' Лазаро Валентино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Риччи Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Торино

54' Дзаппакоста Давиде не смог попасть в створ ударом издали

54' Руджери Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Удар от ворот произведет Аталанта

52' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Адамс Че первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

49' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Илич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Джимсити Берат нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

48' Ретеги Матео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Эдерсон Хонорато из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

46' Хорошую попытку сделал Де Кетеларе Шарль . Удар в створ, но вратарь начеку