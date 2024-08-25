Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Ричардсон Амир . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Барак Антонин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Паризи Фабьяно . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Куаме Кристиан бьет ударом через себя, но Eссе Йоронен блокирует удар!

32' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Куаме Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Фиорентина

20' Идзес Джей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Дункан Альфред из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

14' Удар от ворот произведет Венеция

14' Кин Мойзе не смог попасть в створ ударом издали

13' Альтаре Джорджо пробует нанести удар издали, но Пьетро Терраччано держит все под контролем

12' Барак Антонин пробует нанести удар издали, но Eссе Йоронен держит все под контролем

12' Альтаре Джорджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Пьетро Комуццо успешно блокирует удар.

8' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

6' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Паризи Фабьяно . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Фиорентина начинает с центра поля