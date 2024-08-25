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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Фиорентина
0:0
Конец матча
Венеция
0'
22' Желтая карточка
Ористанио Гаэтано
62' Желтая карточка
Дзампано Франческо
86' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
90'+6

Ход матча

22'
 
Ористанио Гаэтано
46'
 
Раймондо Антонио
Гюткьяр Кристиан
46'
 
Пьерини Николас
Ористанио Гаэтано
55'
Кольпани Андреа
Барак Антонин
 
62'
 
Дзампано Франческо
68'
 
Николусси Кавилья Ханс
Андерсен Магнус
68'
 
Свобода Михаэль
Идзес Джей
68'
Соттиль Риккардо
Куаме Кристиан
 
78'
Мандрагора Роландо
Ричардсон Амир
 
78'
Мартинес Куарта Лукас
Комуццо Пьетро
 
79'
Бельтран Лукас
Кин Мойзе
 
86'
Мандрагора Роландо
 
87'
 
Issa Doumbia
Эллертссон Микаэль-Эгиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 430 Количество передач 355
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Фиорентина 94.1% (111)
X 3.4% (4)
Венеция 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
2
Додо
Домилсон
65
Паризи
Фабьяно
24
Ричардсон
Амир
4
Амрабат
Софьян
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
20
Кин
Мойзе
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
38
Андерсен
Магнус
II
32
Дункан
Альфред
11
Ористанио
Гаэтано
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
9
Гюткьяр
Кристиан
Фиорентина
3-4-2-1
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираги Кристиано 1 0.5
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Магнус II 1 0.5
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 1
Мандрагора Роландо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Richie Sagrado 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7
Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2
Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3

Результаты матчей

Фиорентина
Венеция

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Фиорентина 94.1% (111)
    X 3.4% (4)
    Венеция 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Венеция

    Исход игры
    Фиорентина
    94.1% (111)
    Ничья
    3.4% (4)
    Венеция
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    39.8% (47)
    2:0 Фиорентина
    32.2% (38)
    1:0 Фиорентина
    11% (13)
    3:1 Фиорентина
    5.1% (6)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
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