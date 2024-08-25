Тур: 2. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Зуфферли Лука
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
21
Дибала
Пауло
18
Соуле
Матиас
11
Довбик
Артём
23
Васкес
Дэвис
21
Вити
Маттиа
93
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рома
Эмполи
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.56
1.88
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1
Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0
Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Аталанта
|Брешианини Марко
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Эмполи
Исход игры
Рома
95.8% (114)
Ничья
2.5% (3)
Эмполи
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
27.68% (31)
Нет
72.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Рома
51.3% (61)
2:1 Рома
17.6% (21)
1:0 Рома
15.1% (18)
3:1 Рома
2.5% (3)
3:0 Рома
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:2 Рома
1.7% (2)
1:2 Эмполи
1.7% (2)
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