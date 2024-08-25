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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Рома
 
Позже
Эмполи
Прогнозы 119
Рома 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Эмполи 1.7% (2)
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Дибала
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Соуле
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Довбик
Артём
23
Васкес
Дэвис
4
Валюкевич
Себастьян
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
10
Фаццини
Якопо
17
Сольбаккен
Ола
29
Коломбо
Лоренцо
Рома
4-3-2-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Эмполи

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
7:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.88

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1
Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0
Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура Серии А между римской "Ромой" и "Эмполи". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Зуфферли Лука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Рома 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Эмполи 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Эмполи
4.55
4.60
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8.15
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома - Эмполи

Исход игры
Рома
95.8% (114)
Ничья
2.5% (3)
Эмполи
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
27.68% (31)
Нет
72.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Рома
51.3% (61)
2:1 Рома
17.6% (21)
1:0 Рома
15.1% (18)
3:1 Рома
2.5% (3)
3:0 Рома
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:2 Рома
1.7% (2)
1:2 Эмполи
1.7% (2)
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