Тур: 2. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Зуфферли Лука
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
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Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Эмполи
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.56
1.88
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1
Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0
Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Аталанта
|Брешианини Марко
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Аталанта
|Ретеги Матео
|2
|Ювентус
|Мбангула Самюэль
|1 (1)
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
|Интер Милан
|Мхитарян Генрих
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Эмполи
Исход игры
Рома
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Эмполи
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (12)
Меньше
72.73% (32)
Обе команды забьют
Да
29.55% (13)
Нет
70.45% (31)
Популярный счёт
2:0 Рома
51.1% (24)
2:1 Рома
19.1% (9)
1:0 Рома
14.9% (7)
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