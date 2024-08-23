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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Рома
 
Позже
Эмполи
Прогнозы 47
Рома 95.7% (45)
X 2.1% (1)
Эмполи 2.1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
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Рома
Эмполи

История личных встреч

Рома
Эмполи

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
7:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.88

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1
Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0
Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Ювентус Мбангула Самюэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.

    Главный судья: Зуфферли Лука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Рома 95.7% (45)
    X 2.1% (1)
    Эмполи 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Эмполи
    4.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Эмполи

    Исход игры
    Рома
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Эмполи
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    29.55% (13)
    Нет
    70.45% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    51.1% (24)
    2:1 Рома
    19.1% (9)
    1:0 Рома
    14.9% (7)
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