Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Росарио Пабло наказан за толчок Guillaume Restes

51' Данте Бонфим нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.

50' Клосс Жонатан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ницца , будет отменен из-за фола.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца

43' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

40' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

38' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хорошую попытку сделал Гбоо Янн . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Магри Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

25' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Крессвел Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Ницца

21' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Чо Мохамед-Али пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes ловит мяч

19' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Клосс Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку

14' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Тулуза

7' Бомбито Мойзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Чо Мохамед-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Крессвел Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Н'Домбеле Тангай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Идеальный солнечный день для футбола

2' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

2' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тулуза начинает с центра поля