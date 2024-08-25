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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ницца
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
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Чо Мохамед-Али
45' Желтая карточка
Бар Мельвен
50' Желтая карточка
Росарио Пабло
1:0
53' Гол
Клосс Жонатан
56' Желтая карточка
Данте Бонфим
61' Желтая карточка
Доннум Арон
1:1
73' Гол
Бабика Шави
82' Желтая карточка
Менди Антуан
90'+7

Ход матча

43'
Чо Мохамед-Али
 
45'
Бар Мельвен
 
50'
Росарио Пабло
 
53'
Клосс Жонатан
(Будауи Хишем)
1:0
56'
Данте Бонфим
 
61'
 
Доннум Арон
65'
 
Суасо Габриэль
Маккензи Марк
65'
 
Бабика Шави
Магри Франк
73'
1:1
Бабика Шави
(Гбоо Янн)
78'
 
Шмидт Никлас
Сьерро Венсан
78'
Браими Билаль
Чо Мохамед-Али
 
79'
Буанани Бадредин
Н'Домбеле Тангай
 
82'
Менди Антуан
 
83'
Лотомба Жордан
Бар Мельвен
 
88'
 
Сидибе Джибриль
Доннум Арон
90'
Ндайишимийе Юссуф
Менди Антуан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 452 Количество передач 339
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ницца 75.9% (88)
X 19.8% (23)
Тулуза 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
6
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
50
Ресте
Гийом
4
Крессвел
Чарли
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
15
Доннум
Арон
8
Сьерро
Венсан
23
Кассерес
Кристиан
7
Абухляль
Закария
10
Гбоо
Янн
9
Магри
Франк
Ницца
3-5-2
Тулуза
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Тулуза

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
21.2%
33.3%
15 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Среднее время на гол

67
122

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.27
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клосс Жонатан 1 0.5
Чо Мохамед-Али 1 0.5
Лаборд Гаэтан 0 0
Будауи Хишем 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 1 0.5
Гбоо Янн 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 1 0
Росарио Пабло 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 1 0
Каманзи Уоррен 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2
Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0
Тулуза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4
Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0

Результаты матчей

Ницца
Тулуза

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ницца
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ницца: 57%, Тулуза: 43%.
  • 97'
    Данте Бонфим успешно блокирует удар.
  • 97'
    Крессвел Чарли из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 97'
    Шмидт Никлас из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Тулуза: 43%.
    • 95'
      Шмидт Никлас пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 95'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Гессан Эванн из команды Ницца в офсайде
    • 94'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Буанани Бадредин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Билал Браими из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ницца 75.9% (88)
    X 19.8% (23)
    Тулуза 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Тулуза

    Исход игры
    Ницца
    75.9% (88)
    Ничья
    19.8% (23)
    Тулуза
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    35.3% (41)
    1:0 Ницца
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    2:0 Ницца
    2.6% (3)
    1:2 Тулуза
    1.7% (2)
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