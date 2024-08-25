Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Бабика Шави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Сидибе Джибриль выиграл воздушное противоборство у Билал Браими.

91' Матч возобновлен

90' Менди Антуан получил травму и заменен. Юссуф Ндайшимие выходит на поле.

89' Менди Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Тулуза

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Ницца

83' Кассерес Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Менди Антуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

78' Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Билал Браими

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Г О О О О Л - Бабика Шави правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

73' Гбоо Янн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч возобновлен

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

72' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Ницца

70' Сьерро Венсан не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Ницца

68' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Магри Франк и попал в перекладину!

63' Гбоо Янн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Будауи Хишем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Чо Мохамед-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Маккензи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Доннум Арон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Удар от ворот произведет Тулуза

56' Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи

55' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

55' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца

53' Г О О О О Л - Клосс Жонатан забивает с правой ноги!

53' Будауи Хишем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Тулуза

52' Н'Домбеле Тангай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Рефери не любит споров - именно за это Росарио Пабло сейчас получил желтую

50' Guillaume Restes ослабляет давление, выбив мяч.

49' Удар от ворот произведет Ницца

49' Удар от ворот произведет Тулуза

48' Удар от ворот произведет Тулуза

47' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Гбоо Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.