Тур: 2. Стадион: Велодром. Главный судья: Хадж Хаким
0'
1:0
25' ГолАрит Амин
1:1
51' ГолАкиеме Серхио
1:2
55' ГолФофана Яя
66' Желтая карточкаДьяките Умар
2:2
71' ГолГринвуд Мэйсон
75' Желтая карточкаДе Дзерби Роберто
80' Желтая карточкаМерлен Кентен
90'+7
Ход матча
25'
1:0
51'
1:1
55'
1:2
66'
67'
71'
2:2
80'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
636 Количество передач 327
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Арит
Амин
9
Ваи
Элье
94
Диуф
Йеванн
55
Сангюи
Ноа
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Enzo Sternal
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кипре СедрикЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Реймс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.56
Среднее время на гол
66
57
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.1
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
81
72
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|3 (1)
|1.5
|Луис Энрике I
|2
|1
|Арит Амин
|1
|0.5
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.5
|Мерлен Кентен
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акиеме Серхио
|1
|0.5
|Фофана Яя
|1
|0.5
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Дзерби Роберто
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Амаду
|0
|1
|Дьяките Умар
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
|Фофана Яя
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0
Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0
Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Результаты матчей
Марсель
Реймс
Точный счет
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Марсель
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|3
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|1 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Ренн
|Эстигор Лео
|2
|Сент-Этьен
|Н'Зузи Марвонн
|2
|Осер
|Онаиву Адо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:2 Реймс
Исход игры
Марсель
95% (113)
Ничья
3.4% (4)
Реймс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42% (50)
2:0 Марсель
19.3% (23)
1:0 Марсель
12.6% (15)
3:1 Марсель
9.2% (11)
3:0 Марсель
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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