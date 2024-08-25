Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хорошую попытку сделал Мерлен Кентен . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Марсель

80' Манетси Маршал из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Мерлен Кентен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Адлен Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Рефери не любит споров - именно за это Де Дзерби Роберто сейчас получил желтую

74' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

73' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Г О О О О О О Л - Гринвуд Мэйсон из команды Марсель с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

71' Хорошую попытку сделал Мерлен Кентен . Удар в створ, но вратарь начеку

71' ШТАНГА! Так было близко к голу - Роу Джонатан нанес удар в каркас ворот!

71' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Реймс

70' Кондогбия Жоффрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Роу Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Адлен Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Марсель

67' Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Судье надоело, что Дьяките Умар тянет время и он наказал его горчичником

64' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

62' Nhoa Sangui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Nhoa Sangui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Nhoa Sangui ослабляет давление, выбив мяч.

59' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

56' Фантастический гол, где все сам сделал Фофана Яя

55' Г О О О О Л - Фофана Яя забивает ударом с правой ноги!

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Акиеме Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Акиеме Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Г О О О О Л - Акиеме Серхио левой ногой классно пробил с лета.

51' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Накамура Кейто пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

49' Фофана Яя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Марсель

49' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Дьяките Умар из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля