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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Марсель
2:2
Конец матча
Реймс
0'
1:0
25' Гол
Арит Амин
1:1
51' Гол
Акиеме Серхио
1:2
55' Гол
Фофана Яя
66' Желтая карточка
Дьяките Умар
2:2
71' Гол
Гринвуд Мэйсон
75' Желтая карточка
Де Дзерби Роберто
80' Желтая карточка
Мерлен Кентен
90'+7

Ход матча

25'
Арит Амин
(Мерлен Кентен)
1:0
51'
1:1
Акиеме Серхио
55'
1:2
Фофана Яя
65'
 
Адлен Мартин
Фофана Яя
66'
 
Дьяките Умар
66'
 
Салама Амин
Дьяките Умар
67'
Роу Джонатан
Ваи Элье
 
71'
Гринвуд Мэйсон
2:2
75'
Де Дзерби Роберто
 
78'
Карбони Валентин
Арит Амин
 
80'
Мерлен Кентен
 
88'
 
Кипре Седрик
Накамура Кейто
90'
 
Диакон Мамаду
Ито Дзюня

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 636 Количество передач 327
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Марсель 95% (113)
X 3.4% (4)
Реймс 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
20
Брассье
Лилиан
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Кондогбия
Жоффрей
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
94
Диуф
Йеванн
55
Сангюи
Ноа
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Марсель
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Реймс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.56

Среднее время на гол

66
57

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.1
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

81
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 1.5
Луис Энрике I 2 1
Арит Амин 1 0.5
Ваи Элье 1 (1) 0.5
Мерлен Кентен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акиеме Серхио 1 0.5
Фофана Яя 1 0.5

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Дзерби Роберто 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Дьяките Умар 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0
Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0
Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2

Результаты матчей

Марсель
Реймс

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марсель
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда Марсель играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Марсель: 66%, Реймс: 34%.
  • 98'
    Акиеме Серхио успешно блокирует удар.
  • 98'
    Гринвуд Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Марсель 95% (113)
    X 3.4% (4)
    Реймс 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:2 Реймс

    Исход игры
    Марсель
    95% (113)
    Ничья
    3.4% (4)
    Реймс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    42% (50)
    2:0 Марсель
    19.3% (23)
    1:0 Марсель
    12.6% (15)
    3:1 Марсель
    9.2% (11)
    3:0 Марсель
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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