  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Страсбург
2:1
Второй тайм: 59'
Ренн
0'
19' Желтая карточка
Ву Кристофер
1:0
23' Гол
Сантос Андрей
40' Желтая карточка
Сейду Алиду
2:0
48' Гол
Эмега Эмануэль
55' Желтая карточка
Морейра Диегу
2:1
57' Гол
Блас Людовик

Ход матча

19'
 
Ву Кристофер
23'
Сантос Андрей
(Соу Саиду)
1:0
40'
 
Сейду Алиду
48'
Эмега Эмануэль
2:0
55'
Морейра Диегу
 
57'
2:1
Блас Людовик
58'
 
Хатебур Ханс
Ассиньон Лоренс
58'
 
Мюинга Арно
Сейду Алиду

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 307 Количество передач 181
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 115
Страсбург 17.4% (20)
X 37.4% (43)
Ренн 45.2% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Ренн
3.55
9.00
Реклама, bettery.ru
6.15
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Йонссон
Карл-Йохан
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
12
Уайли
Калеб
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
7
Морейра
Диегу
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
7
Грёнбек
Альберт
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
Страсбург
3-4-2-1
Ренн
4-3-1-2

История личных встреч

Страсбург
Ренн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Хабиб 1 0.5
Сантос Андрей 1 0.5
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 1 0.5
Буриго Бенжамен 1 0.5
Мейстер Хенрик 1 0.5
Блас Людовик 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фила Карол 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Абакар Силла 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 1 0
Ву Кристофер 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Сейду Алиду 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2

Результаты матчей

Страсбург
Ренн

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Страсбург
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Осер
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нант
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Осер
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ницца
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Осер
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Ланс Мачадо Дейвер 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Эмега Эмануэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 48'
      Ву Кристофер ошибается в защите.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Морейра Диегу
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Страсбург 17.4% (20)
    X 37.4% (43)
    Ренн 45.2% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Ренн
    3.55
    9.00
    Реклама, bettery.ru
    6.15
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 2:1 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Ренн

    Исход игры
    Страсбург
    17.4% (20)
    Ничья
    37.4% (43)
    Ренн
    45.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:2 Ренн
    27.8% (32)
    2:1 Страсбург
    8.7% (10)
    0:1 Ренн
    8.7% (10)
    1:0 Страсбург
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Ренн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Страсбург
    Ренн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный