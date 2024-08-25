Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Баква Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Трюффер Адриен пробует нанести удар издали, но Карл-Юхан Юнссон держит все под контролем

43' Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сейду Алиду получает желтую карточку за толчок соперника.

39' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

36' Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Камара Глен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

32' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

28' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гуйри Амин и попал в перекладину!

27' Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О Л - Сантос Андрей левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

23' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Судья подбегает и показывает Ву Кристофер из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.

19' Морейра Диегу пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

17' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Трюффер Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Морейра Диегу . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля