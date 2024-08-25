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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Страсбург
3:1
Конец матча
Ренн
0'
19' Желтая карточка
Ву Кристофер
1:0
23' Гол
Сантос Андрей
40' Желтая карточка
Сейду Алиду
2:0
48' Гол
Эмега Эмануэль
55' Желтая карточка
Морейра Диегу
2:1
57' Гол
Блас Людовик
3:1
87' Гол в свои ворота
Ву Кристофер
89' Желтая карточка
Эстигор Лео
89' Желтая карточка
Мара Секу
90' Желтая карточка
Джеймс Джордан
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Мара Секу
90'+11

Ход матча

19'
 
Ву Кристофер
23'
Сантос Андрей
(Соу Саиду)
1:0
40'
 
Сейду Алиду
48'
Эмега Эмануэль
2:0
55'
Морейра Диегу
 
57'
2:1
Блас Людовик
58'
 
Хатебур Ханс
Ассиньон Лоренс
58'
 
Мюинга Арно
Сейду Алиду
65'
Лемарешаль Феликс
Морейра Диегу
 
66'
Мара Секу
Эмега Эмануэль
 
70'
Мванга Жуниор
Дукуре Исмаэль
 
72'
 
Джеймс Джордан
Грёнбек Альберт
72'
 
Мейстер Хенрик
Гуйри Амин
80'
Сеная Марвин
Уайли Калеб
 
80'
Нанаси Себастьян
Диарра Хабиб
 
87'
Ву Кристофер
3:1
89'
 
Эстигор Лео
89'
Мара Секу
 
90'
 
Джеймс Джордан
90'
Мара Секу
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 544 Количество передач 358
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Страсбург 17.4% (20)
X 37.4% (43)
Ренн 45.2% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Йонссон
Карл-Йохан
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
12
Уайли
Калеб
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
7
Морейра
Диегу
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
7
Грёнбек
Альберт
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
Страсбург
3-4-2-1
Ренн
4-3-1-2

История личных встреч

Страсбург
Ренн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 1 0.5
Диарра Хабиб 1 0.5
Сантос Андрей 1 0.5
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 1 0.5
Гуйри Амин 1 0.5
Буриго Бенжамен 1 0.5
Мейстер Хенрик 1 0.5

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Абакар Силла 1 0
Морейра Диегу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Сейду Алиду 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2

Результаты матчей

Страсбург
Ренн

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 101'
    Мара Секу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Лемарешаль Феликс из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 98'
    Шанс! Мара Секу из команды Страсбург пробил головой, но мимо
  • 98'
    Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 115
    Страсбург 17.4% (20)
    X 37.4% (43)
    Ренн 45.2% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Ренн

    Исход игры
    Страсбург
    17.4% (20)
    Ничья
    37.4% (43)
    Ренн
    45.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:2 Ренн
    27.8% (32)
    2:1 Страсбург
    8.7% (10)
    0:1 Ренн
    8.7% (10)
    1:0 Страсбург
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Ренн
    1.7% (2)
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