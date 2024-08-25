Тур: 2. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
19' Желтая карточкаВу Кристофер
1:0
23' ГолСантос Андрей
40' Желтая карточкаСейду Алиду
2:0
48' ГолЭмега Эмануэль
55' Желтая карточкаМорейра Диегу
2:1
57' ГолБлас Людовик
3:1
87' Гол в свои воротаВу Кристофер
89' Желтая карточкаЭстигор Лео
89' Желтая карточкаМара Секу
90' Желтая карточкаДжеймс Джордан
90' Undefined phrase: football_event_Мара Секу
90'+11
Ход матча
19'
23'
1:0
40'
48'
2:0
55'
57'
2:1
87'
3:1
89'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
544 Количество передач 358
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
12
Уайли
Калеб
19
Диарра
Хабиб
55
Эстигор
Лео
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
26 Баква ДиланЗащитник
-
12 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
20 Oscar Perea
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хатебур ХансЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Ренн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|1
|0.5
|Диарра Хабиб
|1
|0.5
|Сантос Андрей
|1
|0.5
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|1
|0.5
|Гуйри Амин
|1
|0.5
|Буриго Бенжамен
|1
|0.5
|Мейстер Хенрик
|1
|0.5
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2
Результаты матчей
Страсбург
Ренн
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|1 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Ренн
|Эстигор Лео
|2
|Сент-Этьен
|Н'Зузи Марвонн
|2
|Осер
|Онаиву Адо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Ренн
Исход игры
Страсбург
17.4% (20)
Ничья
37.4% (43)
Ренн
45.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:2 Ренн
27.8% (32)
2:1 Страсбург
8.7% (10)
0:1 Ренн
8.7% (10)
1:0 Страсбург
5.2% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Ренн
1.7% (2)
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