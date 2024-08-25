  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ланс
2:0
Первый тайм: 45'
Брест
0'
17' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо
1:0
19' Гол
Чавес Джоаннер
25' Желтая карточка
Амави Жордан
2:0
45' Гол

Ход матча

17'
Ласкари Реми Лебо
 
19'
Чавес Джоаннер
(Зарури Анасс)
1:0
25'
 
Амави Жордан
45'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Ланс 83.8% (98)
X 12% (14)
Брест 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Брест
3.70
Реклама, betboom.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
7
Сотока
Флориан
38
Зарури
Анасс
36
Ласкари
Реми
Лебо
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
28
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
21
Февр
Ромен
Ланс
3-4-2-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Брест

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.17

Среднее время на гол

46
77

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.5
Чавес Джоаннер 1 0.5
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 1 0.5
Дель Кастильо Ромен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3
Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0
Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0

Результаты матчей

Ланс
Брест

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ланс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
13.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    ГОООООЛ Ланс забивает
  • 45'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Февр Ромен.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 44'
    Сотока Флориан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 43'
    Анасс Зарури из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Julien Le Cardinal.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 37'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.81. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.81 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Ланс 83.8% (98)
    X 12% (14)
    Брест 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Брест
    3.70
    Реклама, betboom.ru
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 2:0 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:0 Брест

    Исход игры
    Ланс
    83.8% (98)
    Ничья
    12% (14)
    Брест
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    39.3% (46)
    1:0 Ланс
    23.1% (27)
    2:0 Ланс
    12% (14)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    1:2 Брест
    2.6% (3)
    0:1 Брест
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ланс
    Брест
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный