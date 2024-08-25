35' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сотока Флориан нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

35' Хорошую попытку сделал Анасс Зарури. Удар в створ, но вратарь начеку

34' Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Ланс

28' Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Амави Жордан получил желтую карточку от судьи

24' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Брест

24' Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.

23' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Агилар Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Анасс Зарури сделал результативную передачу.

19' Г О О О О Л - Чавес Джоаннер забивает с левой ноги!

19' Анасс Зарури создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Матч возобновлен

18' Мартен Жонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

12' Julien Le Cardinal выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан

12' Удар от ворот произведет Ланс

12' Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали

11' Хорошую попытку сделал Анасс Зарури. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Брест

8' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

6' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Ланс

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Ласкари Реми Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ланс начинает с центра поля