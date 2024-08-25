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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ланс
2:0
Конец матча
Брест
0'
17' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо
1:0
19' Гол
Чавес Джоаннер
25' Желтая карточка
Амави Жордан
2:0
45' Гол в свои ворота
Ле Кардинал Жюльен
67' Желтая карточка
Маньетти Уго
67' Желтая карточка
Февр Ромен
83' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
88' Красная карточка
Мачадо Дейвер
90'+6

Ход матча

17'
Ласкари Реми Лебо
 
19'
Чавес Джоаннер
(Зарури Анасс)
1:0
25'
 
Амави Жордан
45'
Ле Кардинал Жюльен
2:0
64'
 
Сима Абдалла
Мартен Жонас
66'
Фюльжени Анжело
Зарури Анасс
 
67'
 
Маньетти Уго
67'
 
Февр Ромен
75'
Сатриано Мартин
Ласкари Реми Лебо
 
75'
Мачадо Дейвер
Чавес Джоаннер
 
75'
Хусанов Абдукодир
Гради Жонатан
 
79'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Февр Ромен
79'
 
Ле Дуарон Жереми
Ажорк Людовик
83'
Хусанов Абдукодир
 
88'
Мачадо Дейвер
 
90'
Франковски Пшемыслав
Диуф Энди
 
90'
 
Зогбе Люк
Амави Жордан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 492 Количество передач 463
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ланс 83.8% (98)
X 12% (14)
Брест 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
7
Сотока
Флориан
38
Зарури
Анасс
36
Ласкари
Реми
Лебо
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
28
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
21
Февр
Ромен
Ланс
3-4-2-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Брест

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.17

Среднее время на гол

46
77

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.5
Чавес Джоаннер 1 0.5
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 1 0.5
Дель Кастильо Ромен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 0 1
Хусанов Абдукодир 1 0
Ласкари Реми Лебо 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3
Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0
Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0

Результаты матчей

Ланс
Брест

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ланс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Страсбург
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Осер
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нант
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Осер
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ницца
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Осер
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Ланс Мачадо Дейвер 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Брест: 48%.
  • 95'
    Брест пытается что-то создать.
  • 95'
    Julien Le Cardinal выиграл воздушное противоборство у Франковски Пшемыслав.
  • 94'
    Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Фюльжени Анжело из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Брест: 48%.
    • 90'
      Тактическая замена. Амави Жордан уходит с поля и его заменяет Зогбе Люк
    • 90'
      Тактическая замена. Диуф Энди уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
    • 90'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Мачадо Дейвер из команды Ланс - была желтая, а стала красная.
    • 89'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Ланс.
    • 88'
      УДАЛЕНИЕ! - Мачадо Дейвер удален за серьёзный фол
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Мачадо Дейвер получил желтую карточку от судьи
    • 87'
      Безумный фол. Мачадо Дейвер грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ланс 83.8% (98)
    X 12% (14)
    Брест 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:0 Брест

    Исход игры
    Ланс
    83.8% (98)
    Ничья
    12% (14)
    Брест
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    39.3% (46)
    1:0 Ланс
    23.1% (27)
    2:0 Ланс
    12% (14)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    1:2 Брест
    2.6% (3)
    0:1 Брест
    1.7% (2)
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