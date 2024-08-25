Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Julien Le Cardinal уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

45' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Брест

44' Сотока Флориан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Анасс Зарури из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Маньетти Уго наказан за толчок Анасс Зарури

42' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

41' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Ланс

40' Ажорк Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

37' Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Julien Le Cardinal.

37' Удар от ворот произведет Ланс

36' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сотока Флориан нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

34' Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Ланс

28' Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Амави Жордан получил желтую карточку от судьи

24' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Брест

24' Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.

23' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Агилар Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Анасс Зарури сделал результативную передачу.

19' Г О О О О Л - Чавес Джоаннер забивает с левой ноги!

19' Анасс Зарури создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Ласкари Реми Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Матч возобновлен

18' Мартен Жонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

12' Julien Le Cardinal выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан

12' Удар от ворот произведет Ланс

12' Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали

11' Хорошую попытку сделал Анасс Зарури. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Брест

11' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

6' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Ланс

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Ласкари Реми Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ланс начинает с центра поля