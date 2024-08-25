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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Нант
1:0
Второй тайм: 63'
Осер
0'
1:0
14' Гол
Саймон Мозес
20' Желтая карточка
Равелсон Райан
53' Красная карточка
Онаиву Адо

Ход матча

14'
Саймон Мозес
(Чиривелья Педро)
1:0
20'
 
Равелсон Райан
53'
 
Онаиву Адо
58'
 
Кулибали Лассо
Бейр Телониус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 130 Количество передач 317
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 116
Нант 64.7% (75)
X 29.3% (34)
Осер 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Осер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
16
Леон
Донован
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
10
Перрен
Гаэтан
97
Равелсон
Райан
42
Овусу
Элиша
17
Синайоко
Лассин
9
Бейр
Телониус
45
Онаиву
Адо
Нант
4-2-3-1
Осер
4-4-2

История личных встреч

Нант
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
К
3:4
КЛ
1:0
Л2
1:1
Л2
0:2
ММ(
1:0
Л1
2:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.5
Чиривелья Педро 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 0.5
Кулибали Лассо 1 0.5
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0
Кадевере Тино 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Равелсон Райан 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Нант
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2
Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2
Осер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0
Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1 Сент-Этьен - Осер 1:0 Осер - Валансьен 0:0 Осер - Бастия 1:1

Результаты матчей

Нант
Осер

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нант
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Страсбург
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Осер
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нант
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Осер
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Страсбург
 2:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ницца
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Осер
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Ланс Мачадо Дейвер 1
Весь список
  • 60'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Нант: 29%, Осер: 71%.
  • 60'
    Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 60'
    Нант начинает контратаку
  • 60'
    Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 60'
    Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 59'
    Амьен-Аду Кельвен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 59'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 116
    Нант 64.7% (75)
    X 29.3% (34)
    Осер 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Осер

    Исход игры
    Нант
    64.7% (75)
    Ничья
    29.3% (34)
    Осер
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    31% (36)
    2:1 Нант
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    1:2 Осер
    2.6% (3)
    2:0 Нант
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Осер
    1.7% (2)
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