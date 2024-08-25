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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Нант
2:0
Конец матча
Осер
0'
1:0
14' Гол
Саймон Мозес
20' Желтая карточка
Равелсон Райан
53' Красная карточка
Онаиву Адо
63' Желтая карточка
Зезе Натан
79' Желтая карточка
Дуглас Гомес
2:0
90' Гол
Bahereba Guirassy
90'+8

Ход матча

14'
Саймон Мозес
(Чиривелья Педро)
1:0
20'
 
Равелсон Райан
53'
 
Онаиву Адо
58'
 
Кулибали Лассо
Бейр Телониус
63'
Зезе Натан
 
76'
 
Айе Флориан
Перрен Гаэтан
77'
Кадевере Тино
Аблин Маттис
 
78'
Коко Маркус
Саймон Мозес
 
78'
Мохамед Мостафа
Томас Сорба
 
79'
Дуглас Гомес
 
86'
 
Ben Viadere
Хувер Ки-Джана
86'
 
Дануа Кевин
Овусу Элиша
88'
Bahereba Guirassy
Чиривелья Педро
 
90'
Bahereba Guirassy
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 289 Количество передач 554
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Нант 64.7% (75)
X 29.3% (34)
Осер 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
16
Леон
Донован
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
10
Перрен
Гаэтан
97
Равелсон
Райан
42
Овусу
Элиша
17
Синайоко
Лассин
9
Бейр
Телониус
45
Онаиву
Адо
Нант
4-2-3-1
Осер
4-4-2

История личных встреч

Нант
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
К
3:4
КЛ
1:0
Л2
1:1
Л2
0:2
ММ(
1:0
Л1
2:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.5
Bahereba Guirassy 1 0.5
Чиривелья Педро 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 0.5
Кулибали Лассо 1 0.5
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0
Кадевере Тино 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Зезе Натан 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нант
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2
Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2
Осер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0
Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1 Сент-Этьен - Осер 1:0 Осер - Валансьен 0:0 Осер - Бастия 1:1

Результаты матчей

Нант
Осер

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нант
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Осер владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Нант: 35%, Осер: 65%.
  • 97'
    Фантастический гол, где все сам сделал Bahereba Guirassy!
  • 96'
    Г О О О О Л - Bahereba Guirassy забивает ударом с правой ноги!
  • 96'
    Нант начинает контратаку
  • 96'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Дуглас Гомес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Айе Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 35%, Осер: 65%.
    • 89'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Жоли Поль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Нант пытается что-то создать.
    • 88'
      Тактическая замена. Чиривелья Педро уходит с поля и его заменяет Bahereba Guirassy
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жоли Поль
    • 87'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 86'
      Тактическая замена. Овусу Элиша уходит с поля и его заменяет Дануа Кевин
    • 86'
      Тактическая замена. Хувер Ки-Джана уходит с поля и его заменяет Ben Viadere
    • 86'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 86'
      Кулибали Лассо из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 85'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Нант: 34%, Осер: 66%.
    • 85'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Жоли Поль из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 84'
      Кадевере Тино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Нант пытается что-то создать.
    • 83'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Айе Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Осер пытается что-то создать.
    • 82'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Нант: 34%, Осер: 66%.
    • 80'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Дуглас Гомес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жоли Поль
    • 79'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Томас Сорба уходит с поля и его заменяет Мохамед Мостафа
    • 78'
      Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
    • 77'
      Тактическая замена. Аблин Маттис уходит с поля и его заменяет Кадевере Тино
    • 77'
      Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Нант пытается что-то создать.
    • 76'
      Нант контролирует мяч.
    • 76'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Тактическая замена. Перрен Гаэтан уходит с поля и его заменяет Айе Флориан
    • 75'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 75'
      Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Осер пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Нант: 34%, Осер: 66%.
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Дуглас Гомес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Нант пытается что-то создать.
    • 73'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Жоли Поль из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Хувер Ки-Джана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Нант пытается что-то создать.
    • 72'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Осер пытается что-то создать.
    • 70'
      Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Нант: 30%, Осер: 70%.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 69'
      Шанс! Дюверн Жан-Кевин из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 69'
      Томас Сорба из команды Нант подал угловой справа.
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Аблин Маттис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Нант пытается что-то создать.
    • 68'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 68'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 67'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 67'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Хувер Ки-Джана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Нант пытается что-то создать.
    • 66'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Амьен-Аду Кельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Амьен-Аду Кельвен выиграл воздушное противоборство у Перрен Гаэтан.
    • 65'
      Аблин Маттис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Нант: 29%, Осер: 71%.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Синайоко Лассин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Зезе Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Синайоко Лассин
    • 63'
      Осер пытается что-то создать.
    • 63'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Нант пытается что-то создать.
    • 62'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Овусу Элиша
    • 61'
      Жоли Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Нант пытается что-то создать.
    • 60'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Нант: 29%, Осер: 71%.
    • 60'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Нант начинает контратаку
    • 60'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Амьен-Аду Кельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Тактическая замена. Бейр Телониус уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассо
    • 57'
      Г О О О О Л - Томас Сорба забивает ударом с правой ноги!
    • 57'
      Томас Сорба из команды Нант в офсайде
    • 57'
      Нант пытается что-то создать.
    • 57'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 56'
      Нант пытается что-то создать.
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дуглас Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 28%, Осер: 72%.
    • 53'
      Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Онаиву Адо удален за серьёзный фол
    • 52'
      Безумный фол. Онаиву Адо грубо играет против соперника. Пострадал Дуглас Гомес
    • 52'
      Саймон Мозес бьет со штрафного в створ, но Донован Леон держит все под контролем
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Синайоко Лассин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Томас Сорба из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 28%, Осер: 72%.
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Овусу Элиша ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ошо Гэбриэл
    • 48'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Осер пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Ошо Гэбриэл из команды Осер поставил подножку. Пострадал Аблин Маттис
    • 47'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Равелсон Райан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч
    • 47'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Нант 64.7% (75)
    X 29.3% (34)
    Осер 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 2:0 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 2:0 Осер

    Исход игры
    Нант
    64.7% (75)
    Ничья
    29.3% (34)
    Осер
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    31% (36)
    2:1 Нант
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    1:2 Осер
    2.6% (3)
    2:0 Нант
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Осер
    1.7% (2)
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