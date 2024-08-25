Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Айе Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Матч возобновлен

92' Удар от ворот произведет Нант

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Нант

86' Тактическая замена. Хувер Ки-Джана уходит с поля и его заменяет Ben Viadere

86' Удар от ворот произведет Нант

86' Кулибали Лассо из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

84' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Айе Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Дуглас Гомес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Нант

75' Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошую попытку сделал Дуглас Гомес . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Осер

68' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Удар от ворот произведет Осер

67' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Синайоко Лассин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Зезе Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

61' Жоли Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О Л - Томас Сорба забивает ударом с правой ноги!

57' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Осер

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Дуглас Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Саймон Мозес бьет со штрафного в створ, но Донован Леон держит все под контролем

50' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Равелсон Райан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч