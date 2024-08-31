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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Экснер Флориан
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 9'
Вольфсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 117
Хольштайн Киль 6.8% (8)
X 27.4% (32)
Вольфсбург 65.8% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Вольфсбург
3.70
3.75
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2.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
8
Порат
Финн
24
Кнудсен
Магнус
10
Холтби
Льюис
18
Матино
Сюто
9
Пихлер
Бенедикт
11
Бернхардссон
Александер
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
11
Томаш
Тьягу
39
Виммер
Патрик
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Вольфсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
2:0
ТМК
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 1 0.5
Матино Сюто 1 0.5
Порат Финн 0 0
Nicolai Remberg 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 2 (1) 1
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andu Yobel Kelati 1 1
Вайнер Тимон 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 1 0
Зесигер Седрик 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0
Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0
Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Вольфсбург

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Майнц
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Хольштайн Киль 6.8% (8)
    X 27.4% (32)
    Вольфсбург 65.8% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Вольфсбург
    3.70
    3.75
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    2.34
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    6.7% (8)
    Ничья
    27.5% (33)
    Вольфсбург
    65.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    40.8% (49)
    1:1 Ничья
    19.2% (23)
    0:1 Вольфсбург
    8.3% (10)
    0:2 Вольфсбург
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    1:3 Вольфсбург
    4.2% (5)
    1:0 Хольштайн Киль
    2.5% (3)
    2:1 Хольштайн Киль
    2.5% (3)
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    Хольштайн Киль
    Вольфсбург
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