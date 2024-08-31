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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 15034 Главный судья: Экснер Флориан
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
19' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
0:1
27' Гол
Арнольд Максимилиан
0:2
30' Гол
Борнаув Себастьян
35' Желтая карточка
Виммер Патрик
41' Желтая карточка
Баку Ридле
43' Желтая карточка
Фишер Килиан
48' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
51' Желтая карточка
Томаш Тьягу
58' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
77' Желтая карточка
Зесигер Седрик
89' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
90' Красная карточка
Marcel Rapp
90' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
90' Желтая карточка
Гешвилль Макс
90'+10

Ход матча

19'
 
Сванберг Маттиас
27'
0:1
Арнольд Максимилиан
30'
0:2
Борнаув Себастьян
(Арнольд Максимилиан)
35'
 
Виммер Патрик
41'
 
Баку Ридле
43'
 
Фишер Килиан
45'
 
Эзкан Салих
Майер Ловро
46'
Гешвилль Макс
Коменда Марко
 
48'
Бернхардссон Александер
 
51'
 
Томаш Тьягу
58'
Кнудсен Магнус
 
63'
Арп Янн-Фите
Бернхардссон Александер
 
63'
Гигович Армин
Порат Финн
 
74'
 
Винд Йонас
Сванберг Маттиас
75'
Nicolai Remberg
Кнудсен Магнус
 
77'
 
Зесигер Седрик
80'
 
Герхардт Янник
Томаш Тьягу
80'
 
Дардай Бенсе
Баку Ридле
86'
Розенбоом Лассе
Холтби Льюис
 
89'
 
Арнольд Максимилиан
90'
Marcel Rapp
 
90'
Арп Янн-Фите
 
90'
Гешвилль Макс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 412 Количество передач 329
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Хольштайн Киль 6.6% (8)
X 27.9% (34)
Вольфсбург 65.6% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
8
Порат
Финн
24
Кнудсен
Магнус
10
Холтби
Льюис
18
Матино
Сюто
9
Пихлер
Бенедикт
11
Бернхардссон
Александер
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
11
Томаш
Тьягу
39
Виммер
Патрик
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Вольфсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
2:0
ТМК
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 1 0.5
Матино Сюто 1 0.5
Порат Финн 0 0
Nicolai Remberg 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 2 (1) 1
Арнольд Максимилиан 1 0.5
Борнаув Себастьян 1 0.5
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andu Yobel Kelati 1 1
Marcel Rapp 0 1
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Кнудсен Магнус 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0
Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0
Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Вольфсбург

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Весь список
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    Прогнозы 122
    Хольштайн Киль 6.6% (8)
    X 27.9% (34)
    Вольфсбург 65.6% (80)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    6.6% (8)
    Ничья
    27.9% (34)
    Вольфсбург
    65.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.34% (70)
    Меньше
    39.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    40.2% (49)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    0:1 Вольфсбург
    8.2% (10)
    0:2 Вольфсбург
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    1:3 Вольфсбург
    4.9% (6)
    1:0 Хольштайн Киль
    2.5% (3)
    2:1 Хольштайн Киль
    2.5% (3)
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