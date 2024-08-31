Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Якуб Каминьский не смог попасть в створ ударом издали

92' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Пихлер Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Пихлер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Арнольд Максимилиан получает желтую карточку за толчок соперника.

88' Виммер Патрик из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Гешвилль Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Вольфсбург

84' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Эзкан Салих из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дардай Бенсе получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Дардай Бенсе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Вольфсбург

80' Гигович Армин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Матч возобновлен

78' Арп Янн-Фите на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Зесигер Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Эррас Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Хорошую попытку сделал Матино Сюто . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Вольфсбург

68' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Вайнер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Эррас Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Хорошую попытку сделал Пихлер Бенедикт . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

58' Кнудсен Магнус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Вольфсбург

51' Томаш Тьягу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бернхардссон Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург подал угловой слева.

46' Порат Финн пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем