  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Штутгарт
0:0
Первый тайм: 7'
Майнц
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 120
Штутгарт 91.7% (110)
X 5.8% (7)
Майнц 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Майнц
4.20
5.30
Реклама, zenit.win
5.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
45
Чейс
Анрие
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
25
Ханче-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Штутгарт
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Майнц

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
84.6%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
3 победы 21 ничья 3 победы

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:2
К
3:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 1
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амири Надим 1 1

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1
Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0

Результаты матчей

Штутгарт
Майнц

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Майнц
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Шабо Юлиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 7'
    Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 6'
    Anrie Chase успешно блокирует удар.
  • 6'
    Хон Хён-Сок из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 6'
    Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Штиллер Анджело ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Миттельштедт Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.67 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Штутгарт 91.7% (110)
    X 5.8% (7)
    Майнц 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Майнц
    4.20
    5.30
    Реклама, zenit.win
    5.30
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт 0:0 Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Майнц

    Исход игры
    Штутгарт
    91.1% (112)
    Ничья
    6.5% (8)
    Майнц
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.78% (86)
    Меньше
    25.22% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    52% (64)
    1:0 Штутгарт
    10.6% (13)
    2:0 Штутгарт
    10.6% (13)
    3:1 Штутгарт
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Штутгарт
    2.4% (3)
    1:2 Майнц
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штутгарт
    Майнц
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный