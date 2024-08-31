Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Кор Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

94' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

94' Anrie Chase выиграл воздушное противоборство у Лайч Максим

93' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Удар от ворот произведет Майнц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

89' Команда Штутгарт забила решающий гол в последние минуты игры!

88' Г О О О О Л - Ридер Фабиан левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

88' ШТАНГА! Ридер Фабиан обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

86' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

85' Оооо... вот это был удар! Мийо Энцо должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Рефери не любит споров - именно за это Вагноман Жоша сейчас получил желтую

83' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ридер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Судье надоело, что Видмер Сильван тянет время и он наказал его горчичником

78' Удар от ворот произведет Майнц

77' Ридер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Ридер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Майнц

76' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Майнц

71' Рисс Лассе получил желтую карточку от судьи

70' Ундав Дениз нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

70' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Мийо Энцо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Ридер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч возобновлен

67' Матч остановлен

67' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Хон Хён-Сок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Майнц будет все-таки засчитан.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Майнц

62' Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!

61' Ханче-Ольсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Мийо Энцо получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Левелинг Джейми пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

56' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ханче-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Удар от ворот произведет Штутгарт

54' Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Шабо Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Удар от ворот произведет Майнц

52' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Майнц

51' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Anrie Chase возвращается на поле.

49' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Anrie Chase из команды Штутгарт покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля