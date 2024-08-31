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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 59000 Главный судья: Герач Тимо
Штутгарт
3:3
Конец матча
Майнц
0'
1:0
8' Гол
Мийо Энцо
2:0
15' Гол
Левелинг Джейми
36' Желтая карточка
Каразор Атакан
2:1
43' Пенальти
Амири Надим
53' Желтая карточка
Шабо Юлиан
57' Желтая карточка
Мийо Энцо
2:2
62' Гол
Буркардт Джонатан
71' Желтая карточка
Рисс Лассе
79' Желтая карточка
Видмер Сильван
84' Желтая карточка
Вагноман Жоша
3:2
88' Гол
Ридер Фабиан
3:3
90' Гол
Лайч Максим
90'+8

Ход матча

8'
Мийо Энцо
1:0
15'
Левелинг Джейми
(Нюбель Александр)
2:0
36'
Каразор Атакан
 
43'
2:1
Амири Надим
46'
Ридер Фабиан
Фюрих Крис
 
46'
Вагноман Жоша
Штенцель Паскаль
 
46'
 
Лайч Максим
Бель Штефан
53'
Шабо Юлиан
 
57'
Мийо Энцо
 
62'
2:2
Буркардт Джонатан
(Ханче-Ольсен Андреас)
64'
 
Зиб Арминдо
Хон Хён-Сок
71'
 
Рисс Лассе
73'
 
Видмер Сильван
Каси Антони
74'
Демирович Эрмедин
Ундав Дениз
 
74'
Туре Эль Билал
Левелинг Джейми
 
79'
 
Видмер Сильван
84'
Вагноман Жоша
 
87'
 
Баркок Аймен
Амири Надим
87'
 
Верачниг Николас
Ли Чхэ-Сон
88'
Ридер Фабиан
3:2
89'
Хендрикс Рамон
Миттельштедт Максимилиан
 
90'
3:3
Лайч Максим
(Видмер Сильван)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 500 Количество передач 287
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Штутгарт 91.1% (113)
X 6.5% (8)
Майнц 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
45
Чейс
Анрие
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
25
Ханче-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Штутгарт
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Майнц

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
84.6%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
3 победы 21 ничья 3 победы

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:2
К
3:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 0.5
Мийо Энцо 1 0.5
Левелинг Джейми 1 0.5
Ридер Фабиан 1 0.5
Нюбель Александр 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амири Надим 2 (1) 1
Лайч Максим 1 0.5
Буркардт Джонатан 1 0.5
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Мийо Энцо 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 1 0
Видмер Сильван 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1
Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0

Результаты матчей

Штутгарт
Майнц

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 59000 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Штутгарт: 64%, Майнц: 36%.
  • 98'
    Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Игрок из команды Штутгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 98'
    Матч возобновлен
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    • 97'
      Шабо Юлиан из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 97'
      Матч возобновлен
    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 96'
      Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 95'
      Контроль мяча: Штутгарт: 64%, Майнц: 36%.
    • 94'
      Мвене Филлипп сделал ключевой пас для гола!
    • 94'
      Видмер Сильван сделал результативную передачу.
    • 94'
      ГОООООЛ - Лайч Максим Майнц забивает ударом головой
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Штутгарт 91.1% (113)
    X 6.5% (8)
    Майнц 2.4% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:3 Майнц

    Исход игры
    Штутгарт
    91.1% (113)
    Ничья
    6.5% (8)
    Майнц
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (87)
    Меньше
    25% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    51.6% (64)
    1:0 Штутгарт
    10.5% (13)
    2:0 Штутгарт
    10.5% (13)
    3:1 Штутгарт
    8.1% (10)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Штутгарт
    2.4% (3)
    1:2 Майнц
    1.6% (2)
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