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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Бохум
0:0
Первый тайм: 10'
Боруссия М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 117
Бохум 14.5% (17)
X 34.2% (40)
Боруссия М 51.3% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия М
3.75
3.85
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2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
6
Сиссоко
Ибраима
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
10
Де
Вит
Дани
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
Бохум
4-1-2-1-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
5:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 1 1
Эльведи Нико 1 1
Штёгер Кевин 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0
Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1

Результаты матчей

Бохум
Боруссия М

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Майнц
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 3'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Бохум контролирует мяч.
    • 2'
      Кляйндинст Тим из команды Боруссия М в офсайде
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Машович Эрхан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
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    Прогнозы 117
    Бохум 14.5% (17)
    X 34.2% (40)
    Боруссия М 51.3% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Боруссия М
    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:0 Боруссия М

    Исход игры
    Бохум
    14% (17)
    Ничья
    35.5% (43)
    Боруссия М
    50.4% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    33.9% (41)
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    0:1 Боруссия М
    8.3% (10)
    1:0 Бохум
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:1 Бохум
    4.1% (5)
    0:2 Боруссия М
    2.5% (3)
    1:3 Боруссия М
    2.5% (3)
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    Бохум
    Боруссия М
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