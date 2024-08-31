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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Бохум
0:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
67' Гол
Кляйндинст Тим
0:2
78' Гол
Онора Франк
89' Желтая карточка
Панневиг Матс
90'+5

Ход матча

46'
Боаду Мирон
Лосилья Антони
 
46'
Бальде Алиу
Брошински Мориц
 
65'
Дашнер Лукас
Хофманн Филипп
 
67'
0:1
Кляйндинст Тим
(Онора Франк)
68'
 
Хак Робин
Зандер Филипп
68'
 
Райц Рокко
Плеа Алассан
78'
0:2
Онора Франк
(Кляйндинст Тим)
81'
Оерманн Тим
Медич Яков
 
81'
Панневиг Матс
Сиссоко Ибраима
 
82'
 
Чванчара Томаш
Кляйндинст Тим
82'
 
Нгуму Натан
Онора Франк
87'
 
Лайнер Штефан
Нец Лука
89'
Панневиг Матс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 354 Количество передач 570
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бохум 14% (17)
X 35.5% (43)
Боруссия М 50.4% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
6
Сиссоко
Ибраима
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
10
Де
Вит
Дани
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
Бохум
4-1-2-1-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
5:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 1
Онора Франк 1 0.5
Эльведи Нико 1 0.5
Штёгер Кевин 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Панневиг Матс 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Бохум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0
Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1

Результаты матчей

Бохум
Боруссия М

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 89'
    Чванчара Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Матс Панневиг получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Матс Панневиг из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Вайгль Юлиан.
  • 89'
    Судья сигнализирует, что Матс Панневиг из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Скалли Джозеф
  • 89'
    Шанс! Машович Эрхан из команды Бохум пробил головой, но мимо
  • 89'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Нец Лука получил легкую травму, и его заменил Лайнер Штефан.
    • 86'
      Контроль мяча: Бохум: 39%, Боруссия М: 61%.
    • 86'
      Нгуму Натан пробует нанести удар издали, но Патрик Древес держит все под контролем
    • 86'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 85'
      Виттек Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Дашнер Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Бохум 14% (17)
    X 35.5% (43)
    Боруссия М 50.4% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:2 Боруссия М

    Исход игры
    Бохум
    14% (17)
    Ничья
    35.5% (43)
    Боруссия М
    50.4% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    33.9% (41)
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    0:1 Боруссия М
    8.3% (10)
    1:0 Бохум
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:1 Бохум
    4.1% (5)
    0:2 Боруссия М
    2.5% (3)
    1:3 Боруссия М
    2.5% (3)
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