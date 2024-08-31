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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 57100 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
11' Желтая карточка
Дрекслер Тим
1:0
24' Гол
Экитике Уго
2:0
33' Гол
Ларссон Хуго
40' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
2:1
54' Гол
Крамарич Андрей
3:1
56' Гол
Мармуш Омар
64' Желтая карточка
Florian Micheler
72' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90'+7

Ход матча

11'
 
Дрекслер Тим
24'
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
1:0
33'
Ларссон Хуго
(Экитике Уго)
2:0
40'
 
Пеллегрино Матараццо
46'
 
Бериша Мергим
Бюльтер Мариус
46'
 
Хранак Робин
Дрекслер Тим
54'
2:1
Крамарич Андрей
(Гложек Адам)
56'
Мармуш Омар
(Гётце Марио)
3:1
59'
 
Florian Micheler
Гайгер Деннис
64'
 
Florian Micheler
65'
Матанович Игорь
Экитике Уго
 
72'
 
Акпогума Кевин
73'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Прасс Александр
79'
Узун Кан
Гётце Марио
 
80'
Шаиби Фарес
Мармуш Омар
 
80'
Кнауфф Ансгар
Нкунку Нильс
 
85'
 
Табакович Харис
Прёмель Гриша
90'
Коллинс Ннамди
Тута
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 444
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 73.6% (89)
X 14% (17)
Хоффенхайм 12.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
29
Нкунку
Нильс
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
22
Прасс
Александр
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
Айнтрахт Фр
4-4-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.47

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Среднее время на гол

71
61

Всего голов

43
44

Голов в среднем за матч

1.43
1.47

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
61

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 1 0.5
Экитике Уго 1 0.5
Ларссон Хуго 1 0.5
Гётце Марио 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 2
Бюльтер Мариус 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 1 0
Гложек Адам 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5
Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1
Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 73.6% (89)
    X 14% (17)
    Хоффенхайм 12.4% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    73.6% (89)
    Ничья
    14% (17)
    Хоффенхайм
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.04% (84)
    Меньше
    26.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    45.5% (55)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:2 Хоффенхайм
    9.9% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.1% (11)
    3:1 Айнтрахт Фр
    5.8% (7)
    2:0 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
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