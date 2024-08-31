Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Florian Micheler - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

45' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

40' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Г О О О О Л - Ларссон Хуго забивает с правой ноги!

33' Экитике Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бюльтер Мариус из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

26' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

24' Г О О О О Л - Экитике Уго забивает с левой ноги!

24' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

20' Нкунку Нильс не смог попасть в створ ударом издали

19' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

16' [player1] ошибается в защите.

16' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм получает желтую после опасной игры.

8' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля