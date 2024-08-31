  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
0:0
Первый тайм: 5'
Боруссия Д
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Вердер 4.2% (5)
X 8.4% (10)
Боруссия Д 87.4% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Боруссия Д
4.15
4.20
Реклама, bettery.ru
1.95
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
20
Шмид
Романо
11
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
1
Кобель
Грегор
3
Антон
Вальдемар
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
23
Джан
Эмре
13
Гросс
Паскаль
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
14
Байер
Максимилиан
Вердер
3-4-2-1
Боруссия Д
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Боруссия Д

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

25%
13.9%
61.1%
9 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.42

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.11
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

61
62

Голов в среднем за матч

1.69
1.72

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агу Феликс 1 1
Нжинма Джастин 1 1
Вайзер Митчелл 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 2 2
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1

Результаты матчей

Вердер
Боруссия Д

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вердер
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Майнц
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Боруссия Д начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вердер 4.2% (5)
    X 8.4% (10)
    Боруссия Д 87.4% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Боруссия Д
    4.15
    4.20
    Реклама, bettery.ru
    1.95
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вердер 0:0 Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    4.1% (5)
    Ничья
    8.1% (10)
    Боруссия Д
    87.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.96% (98)
    Меньше
    14.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    91.23% (104)
    Нет
    8.77% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    61.8% (76)
    1:3 Боруссия Д
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    0:2 Боруссия Д
    4.1% (5)
    2:3 Боруссия Д
    2.4% (3)
    2:1 Вердер
    2.4% (3)
    0:1 Боруссия Д
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вердер
    Боруссия Д
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный