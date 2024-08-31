Тур: 2. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42100 Главный судья: Хартманн Роберт
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
34' Желтая карточкаЗюле Никлас
41' Желтая карточкаВайзер Митчелл
48' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
53' Желтая карточкаШлоттербек Нико
59' Желтая карточкаФридль Марко
73' Вторая желтая карточкаШлоттербек Нико
85' Желтая карточкаБенсебаини Рами
90' Желтая карточкаГросс Паскаль
90'+6
Ход матча
29'
34'
41'
48'
53'
59'
73'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
8 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
449 Количество передач 526
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
25
Зюле
Никлас
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Filippo Mane
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Боруссия Д
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
36 матчей
25%
13.9%
61.1%
9 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.42
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
2.11
2.06
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
61
62
Голов в среднем за матч
1.69
1.72
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
52
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агу Феликс
|1
|0.5
|Нжинма Джастин
|1
|0.5
|Вайзер Митчелл
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|1
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|1
|1
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Результаты матчей
Вердер
Боруссия Д
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вердер
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|2 (1)
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|Вольфсбург
|Сванберг Маттиас
|2
|Вольфсбург
|Зесигер Седрик
|2
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Вердер
4% (5)
Ничья
8.9% (11)
Боруссия Д
87.1% (108)
Тотал 2.5
Больше
85.22% (98)
Меньше
14.78% (17)
Обе команды забьют
Да
90.43% (104)
Нет
9.57% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
61.3% (76)
1:3 Боруссия Д
8.1% (10)
1:1 Ничья
4.8% (6)
0:2 Боруссия Д
4% (5)
2:3 Боруссия Д
2.4% (3)
2:1 Вердер
2.4% (3)
0:1 Боруссия Д
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!