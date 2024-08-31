Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Феликс Нмеча из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Джан Эмре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

86' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Бенсебаини Рами - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Феликс Нмеча из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Адейеми Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

75' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

75' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку

73' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Шлоттербек Нико получает вторую желтую карточку

72' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Забитцер Марсель пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Вердер

69' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Шлоттербек Нико нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

63' Байер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Вердер

59' Рефери не любит споров - именно за это Фридль Марко сейчас получил желтую

59' Адейеми Карим пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

59' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Шлоттербек Нико получил желтую карточку от судьи

52' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Агу Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Рюэрсон Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол