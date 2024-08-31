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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
0:0
Конец матча
Боруссия Д
0'
29' Желтая карточка
Антон Вальдемар
34' Желтая карточка
Зюле Никлас
41' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
48' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
53' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
59' Желтая карточка
Фридль Марко
73' Вторая желтая карточка
Шлоттербек Нико
85' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
90' Желтая карточка
Гросс Паскаль
90'+6

Ход матча

29'
 
Антон Вальдемар
34'
 
Зюле Никлас
41'
Вайзер Митчелл
 
48'
 
Рюэрсон Юлиан
53'
 
Шлоттербек Нико
57'
 
Бенсебаини Рами
Зюле Никлас
57'
 
Адейеми Карим
Байно-Гиттенс Джейми
59'
Фридль Марко
 
71'
 
Мален Дониэлл
Байер Максимилиан
73'
 
Шлоттербек Нико
77'
 
Нмеча Феликс
Брандт Юлиан
82'
Keke Topp
Нжинма Джастин
 
85'
 
Бенсебаини Рами
90'
Грюлль Марко
Дукш Марвин
 
90'
 
Гросс Паскаль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 8 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 449 Количество передач 526
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вердер 4% (5)
X 8.9% (11)
Боруссия Д 87.1% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
11
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
1
Кобель
Грегор
3
Антон
Вальдемар
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
23
Джан
Эмре
13
Гросс
Паскаль
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
14
Байер
Максимилиан
Вердер
3-5-2
Боруссия Д
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Боруссия Д

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

25%
13.9%
61.1%
9 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.42

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.11
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

61
62

Голов в среднем за матч

1.69
1.72

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агу Феликс 1 0.5
Нжинма Джастин 1 0.5
Вайзер Митчелл 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 2 1
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 1 0
Фридль Марко 1 0
Грюлль Марко 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Гросс Паскаль 1 0
Зюле Никлас 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1

Результаты матчей

Вердер
Боруссия Д

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вердер
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вердер: 48%, Боруссия Д: 52%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
  • 96'
    Агу Феликс выиграл воздушное противоборство у Рюэрсон Юлиан.
  • 96'
    Штарк Никлас из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 124
    Вердер 4% (5)
    X 8.9% (11)
    Боруссия Д 87.1% (108)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    4% (5)
    Ничья
    8.9% (11)
    Боруссия Д
    87.1% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.22% (98)
    Меньше
    14.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.43% (104)
    Нет
    9.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    61.3% (76)
    1:3 Боруссия Д
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Боруссия Д
    4% (5)
    2:3 Боруссия Д
    2.4% (3)
    2:1 Вердер
    2.4% (3)
    0:1 Боруссия Д
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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