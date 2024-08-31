Адбуллахи, Мирзов и Ориньо ушли. Луна, Бакаев и Капленко появились в составе "Химок" на футбольном поле только что.

Активизировались болельщики на стадионе. Стали они активнее поддерживать химчан. При этом "красно-черные" пока не могут в ворота соперника забить ни гола.

20 минут до конца встречи остается играть соперникам. Николич у кромки поля сейчас активно кричит и гонит свою команду вперед. Что-то наставнику ЦСКА явно не нравится.

МОМЕНТИЩЕ! Бакаев отдал передачу на Руденко, который нанес удар в правый угол рамки соперника. Сфера прокатилась рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке!

Да, могли игроки "Химок" забить гол в ворота соперника. Наверное, должен был отправлять снаряд в сетку Руденко, но ему совсем немного не повезло.

Подустали обе команды уже. Все-таки второй тайм более активным у нас получается. По крайней мере опасных моментов в игре стало значительно больше.

Штрафной удар подали хозяева. Лукас Вера отдал пас на партнера, который головой пробил прямо в Акинфеева. Кажется, это Фаринья пробивал так по воротам! Но там офсайд рефери фиксирует.

Зделару выкатили мяч под удар сейчас партнеры. Тот пробил по воротам, но сфера попала в игрока ЦСКА, который уже стоял в положении "вне игры".

Понятен план ЦСКА сейчас. "Армейцы" пытаются подловить оппонента на контратаке. Ждут они возможности убежать к воротам соперника при первой же возможности.

Против Гайича сфолил Мирзов сейчас. Рефери снова остановил игру, отдав мяч игрокам ЦСКА. В составе "Химок" готовятся замены сейчас.

Абдуллахи сейчас сфолил против оппонента практически на линии штрафной. Облякову досталось. Очень опасный стандарт ЦСКА готовится подать.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЙЗЕС! 0:2! Обляков исполнил штрафной. Мяч после рикошета отбил в сторону Обухов, а Мойзес на добивании успевает отправить мяч в сетку, избежав офсайда!

На повторе мы видим, что у Мойзеса офсайда не было. Тем не менее, судьи сейчас отправляются смотреть эпизод. Как по мне, там все понятно было.

Пауза повисает в матче. Мне показалось, что Руденко был к воротам ближе, чем тот же Мойзес. Решение судей по-прежнему не ясно. Но ведь не было офсайда, друзья... Странно, что такие эпизоды смотрятся так долго.

Да, как мы с вами и говорили, гол чистый. Судьи очень долго смотрели эпизод, который был ясен давно. Но сейчас игра, наконец, продолжилась. У "Химок" замены готовятся.

Судя по всему, в перерыве замен не произошло. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вышли игроки обеих команд.

"Химки" заработали угловой на левом фланге. Последовала подача от Веры на дальнюю правую штангу, и сферу выбивают из своей штрафной "армейцы".

МОМЕНТИЩЕ! С правого края "Химки" подавали на Мирзова. Тот головой расстреливал ворота соперника, но игровой снаряд он направил рядом с левой стойкой!

ОПАСНО! Руденко теперь классно обработал мяч в центре, и с 11-метровой отметки переправлял сферу в ворота, но направил ее чуть выше цели. Это было очень опасно!

Да, могли игроки "Химок" забить сразу два гола за две минуты. Давят "Химки" на ворота соперника, создавая опасные моменты у ворот противника. Один за другим.

Снова по правому флангу игроки ЦСКА прошли. Подача от Файзуллаева на дальнюю штангу пошла, но там Фернандес головой добрался до снаряда и выбил его в центр поля.

Мирзов получил мяч слева перед чужой штрафной, попытался нанести удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику, вылетев за пределы поля. В аут.

Зделар отдал передачу на партнера, но Мусаев не добежал до снаряда. Тот позволил сфере выкатиться за пределы поля в итоге.

Прозвучал свисток на перерыв. ЦСКА после первого тайма пока впереди. Счет на табло - 0:1. "Армейцы" отличились за счет гола Мусаева.

45' ОПАСНО! Подача от Фариньи с левого края последовала. Снова Руденко отклеился от оппонента, и тот головой направил сферу рядом с правой стойкой. Было опасно!

45' Хосонов отдал на Фаринью, тот выкатил на Руденко. Последний отдал передачу во фланг на Руденко, а рефери в этот момент дал свисток. Слезла повязка с головы у Роши. Виллиан отправится за пределы поля, где ему окажут помощь медики.

45' Четыре минуты рефери компенсировал.

44' Первый в матче корнер подали игроки ЦСКА. С левого края Обляков выполнил навес в центр штрафной, но Фаринья справился с угрозой, выбив сферу в сторону от рамки.

42' Мусаев теперь в роли ассистента выступал. Попытался он выполнить передачу на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось. Зато Абдуллахи выбил мяч на угловой.

41' Заболотный на левом краю штрафной получил мяч и выполнил передачу на дальнюю штангу, но доставить снаряд до одного из партнеров он не сумел. Потеря.

40' Фернандесу прилетел удар по ноге от Файзуллаева. Фол фиксирует судейская бригада. Не стал игрок ЦСКА с рефери относительно ситуации спорить.

38' Да, коснулся мяча Обухова, но этого не хватило для того, чтобы спасти свой коллектив в неприятной ситуации. Свой четвертый гол в чемпионате 11-й номер ЦСКА забил.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУСАЕВ! 0:1!

Давила классную передачу с правого края на дальнюю штангу сделал. Оттуда Мусаев головой пробил в дальний угол. Мяч от рук голкипера влетел в створ!

36' Просит наставник ЦСКА активнее работать с мячом своих подопечных. "Армейцы" неплохо со снарядом перемещаются, но не каждый эпизод становится опасным в их исполнении.

35' Филин получил от Абдуллахи передачу, выполнил навес в центр штрафной. На выходе уверенно сработал голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках. Акинфеев классно играет в рамке пока что.

33' Чаще команда хозяев мячом владеет в первом тайме. Немало опасных подач, навесов в центр поля следует. Но забитых голов со стороны оппонентов пока не видим мы.

32' МОМЕНТ! После подачи с левого фланга от игрока ЦСКА внешней стороной стопы Мусаев головой пробивал по рамке соперника, но на "ленточке" поймал мяч в перчатки голкипер!

31' Пока ЦСКА заметно проигрывает "Химкам" в центре поля. Там Обляков и Зделар явно проигрывают Вере, Хосонову и Абдуллахи. Нужно Николичу что-то менять.

30' Полчаса отыграли соперники в этом матче. Очередная подача с левого фланга в штрафную ЦСКА пошла, и на выходе сыграл вратарь, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

28' Рассечение в одного из игроков ЦСКА. Судя по всему, Виллиану досталось. Там кровь на голове появилась. Будем надеяться, что все будет с игроком "армейцев" хорошо.

27' "Химки" и ЦСКА забили по три гола после подачи угловых, друзья. Это лучшие показатели в чемпионате России, так что оппонентам стоит бояться стандартных положений.

26' Угловой заработали игроки "Химок". С левого края идет подача на Фаринью. Тот головой пробивает по воротам и попадает в перекладину. Далее уже Руденко фолит против Акинфеева.

25' Обухов сейчас не лучшим образом сыграл с передачей в сторону своего игрока. Мяч в итоге был выбит кипером за пределы поля. В аут.

23' Руденко, кстати говоря, удар по затылку ранее получил. Сейчас к поврежденному участку головы прикладывают врачи ему лед. Будем надеяться, что футболист встречу продолжит.

22' А сейчас у нас пауза на водопой. Отправились игроки к своим наставникам, от которых уже получают определенные указания, как играть и что делать дальше.

21' Мойзес отдал передачу на Облякова, которого соперники встретили на фланге и не пустили к воротам. Вынос в центр поля последовал в итоге.

19' Файзуллаев попытался Фернандеса обыграть на левом фланге, но игрок "Химок" сыграл таким образом, что сфера укатилась от игрока ЦСКА за пределы поля. От ворот.

18' Файзуллаев получил сейчас мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил в левый угол. Мяч прилетел прямо в руки вратарю, сыгравшему на "ленточке".

17' Выбивает сейчас Акинфеев мяч в сторону от ворот, играя на выходе. Пытался ему помешать сыграть Мирзов, но вратарь и капитан "армейцев" был первым на игровом снаряде.

16' Получил на правом фланге игрок "Химок" повреждение, но сумел он подняться с газона. Все с Мирзовым в порядке. Игру футболист атаки сможет продолжить.

14' Мусаев в единоборстве упал на газон. Рефери лишь развел руками. Настаивает рефери, что матч надо продолжать, ни о каком пенальти речи не идет.

13' Заболотный сейчас отработал в обороне. В подкате он сыграл на правом фланге, переправив сферу за пределы поля. Получилось очень уверенно.

12' Болельщиков ЦСКА хорошо слышно на стадионе. Фанаты химчан также в солидном составе сегодня пришли. Приятно наблюдать за атмосферой на трибунах.

11' "Химки" впервые в матче заработали сейчас угловой у ворот ЦСКА. Подача с правого края последовала, но сфера покинула пределы поля, еще не влетев в штрафную.

9' Неплохая погода в Химках. Столбик термометра около +26 градусов по шкале Цельсия показывает. Отменная погода для конца августа.

8' Катают мяч в центре поля "Химки" сейчас. Два подряд навеса в штрафную ЦСКА последовало, и на выходе уверенно сработал Игорь Акинфеев.

7' Виллиан и Заболотный столкнулись сейчас на половине поля ЦСКА. В итоге фолом отметился игрок "армейцев". Готовятся подать штрафной удар "красно-черные", судя по всему.

6' "Химки" неплохо вышли из обороны в атаку, но Мойзес вернулся в защиту. Роберто сыграл в сторону от рамки в этом игровом эпизоде.

4' Зделар с правого края простреливал мяч на Облякова, который не сумел в подкате добраться до снаряда. Мяч достался одному из футболистов "Химок".

3' Мне кажется, что сегодня будет веселый футбол. Уже обе команды сбегали к воротам друг друга, организовав серьезные наступления на ворота.

2' Футболисты "Химок" предстали на поле в красно-черных цветах, в то время, как футболисты ЦСКА вышли на газон в белом обмундировании.