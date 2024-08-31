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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Химки
0:2
Второй тайм: 78'
ЦСКА Москва

Ход матча

38'
0:1
Мусаев Тамерлан
63'
0:2
Мойзес Роберто
68'
Луна Диего
Мирзов Резиуан
 
68'
Бакаев Зелимхан
Ориньо
 
68'
Капленко Кирилл
Абдуллахи Квари
 
Прогнозы 152
Химки 5.3% (8)
X 8.6% (13)
ЦСКА Москва 86.2% (131)
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Химки
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96
Обухов
Игорь
25
Филин
Александр
24
Фаринья
Эдгардо
99
Ориньо
II
72
Фернандес
Даниэль
II
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
10
Абдуллахи
Квари
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
11
Мирзов
Резиуан
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
3
Круговой
Данил
7
Давила
Виктор
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
Химки
3-4-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

250%
100%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.29
Фаринья Эдгардо 2 0.29
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.14
Мирзов Резиуан 1 0.14
Хосонов Хетаг 1 0.14
Магомедов Бутта 1 0.14
Руденко Александр Александрович 1 0.14
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.57
Дивеев Игорь 4 0.57
Мусаев Тамерлан 4 0.57
Мойзес Роберто 2 0.29
Келлвен Дуглас 1 0.14
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Фаринья Эдгардо 3 0
Заболотный Антон 2 0
Магомедов Бутта 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Виллиан Роша 1 0
Гайич Милан III 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
9
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1

Результаты матчей

Химки
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химки
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
4.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
6.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 0:2 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 0:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Химки
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    75'
    Штрафной удар подали хозяева. Лукас Вера отдал пас на партнера, который головой пробил прямо в Акинфеева. Кажется, это Фаринья пробивал так по воротам! Но там офсайд рефери фиксирует. 
  • 74'
    Подустали обе команды уже. Все-таки второй тайм более активным у нас получается. По крайней мере опасных моментов в игре стало значительно больше.
  • 72'
    Да, могли игроки "Химок" забить гол в ворота соперника. Наверное, должен был отправлять снаряд в сетку Руденко, но ему совсем немного не повезло. 
  • Опасный момент
    71'
    МОМЕНТИЩЕ! Бакаев отдал передачу на Руденко, который нанес удар в правый угол рамки соперника. Сфера прокатилась рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке!
  • 70'
    20 минут до конца встречи остается играть соперникам. Николич у кромки поля сейчас активно кричит и гонит свою команду вперед. Что-то наставнику ЦСКА явно не нравится. 
  • 68'
    Активизировались болельщики на стадионе. Стали они активнее поддерживать химчан. При этом "красно-черные" пока не могут в ворота соперника забить ни гола. 
  • Замена
    67'
    Адбуллахи, Мирзов и Ориньо ушли. Луна, Бакаев и Капленко появились в составе "Химок" на футбольном поле только что. 
  • 66'
    Да, как мы с вами и говорили, гол чистый. Судьи очень долго смотрели эпизод, который был ясен давно. Но сейчас игра, наконец, продолжилась. У "Химок" замены готовятся. 
  • 64'
    Пауза повисает в матче. Мне показалось, что Руденко был к воротам ближе, чем тот же Мойзес. Решение судей  по-прежнему не ясно. Но ведь не было офсайда, друзья... Странно, что такие эпизоды смотрятся так долго.
  • 63'
    На повторе мы видим, что у Мойзеса офсайда не было. Тем не менее, судьи сейчас отправляются смотреть эпизод. Как по мне, там все понятно было. 
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЙЗЕС! 0:2!
    Обляков исполнил штрафной. Мяч после рикошета отбил в сторону Обухов, а Мойзес на добивании успевает отправить мяч в сетку, избежав офсайда!
  • Фол, нарушение
    61'
    Абдуллахи сейчас сфолил против оппонента практически на линии штрафной. Облякову досталось. Очень опасный стандарт ЦСКА готовится подать. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Против Гайича сфолил Мирзов сейчас. Рефери снова остановил игру, отдав мяч игрокам ЦСКА. В составе "Химок" готовятся замены сейчас. 
  • 58'
    Понятен план ЦСКА сейчас. "Армейцы" пытаются подловить оппонента на контратаке. Ждут они возможности убежать к воротам соперника при первой же возможности. 
  • Офсайд
    57'
    Зделару выкатили мяч под удар сейчас партнеры. Тот пробил по воротам, но сфера попала в игрока ЦСКА, который уже стоял в положении "вне игры".  
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    • 55'
      Зделар отдал передачу на партнера, но Мусаев не добежал до снаряда. Тот позволил сфере выкатиться за пределы поля в итоге. 
    • 54'
      Мирзов получил мяч слева перед чужой штрафной, попытался нанести удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику, вылетев за пределы поля. В аут. 
    • 53'
      Снова по правому флангу игроки ЦСКА прошли. Подача от Файзуллаева на дальнюю штангу пошла, но там Фернандес головой добрался до снаряда и выбил его в центр поля. 
    • 52'
      Да, могли игроки "Химок" забить сразу два гола за две минуты. Давят "Химки" на ворота соперника, создавая опасные моменты у ворот противника. Один за другим. 
    • Опасный момент
      50'
      ОПАСНО! Руденко теперь классно обработал мяч в центре, и с 11-метровой отметки переправлял сферу в ворота, но направил ее чуть выше цели. Это было очень опасно!
    • Опасный момент
      49'
      МОМЕНТИЩЕ! С правого края "Химки" подавали на Мирзова. Тот головой расстреливал ворота соперника, но игровой снаряд он направил рядом с левой стойкой!
    • Угловой
      48'
      "Химки" заработали угловой на левом фланге. Последовала подача от Веры на дальнюю правую штангу, и сферу выбивают из своей штрафной "армейцы".
    • 47'
      Судя по всему, в перерыве замен не произошло. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вышли игроки обеих команд. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. ЦСКА после первого тайма пока впереди. Счет на табло - 0:1. "Армейцы" отличились за счет гола Мусаева. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Подача от Фариньи с левого края последовала. Снова Руденко отклеился от оппонента, и тот головой направил сферу рядом с правой стойкой. Было опасно!
    • 45'
      Хосонов отдал на Фаринью, тот выкатил на Руденко. Последний отдал передачу во фланг на Руденко, а рефери в этот момент дал свисток. Слезла повязка с головы у Роши. Виллиан отправится за пределы поля, где ему окажут помощь медики. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты рефери компенсировал. 
    • 44'
      Первый в матче корнер подали игроки ЦСКА. С левого края Обляков выполнил навес в центр штрафной, но Фаринья справился с угрозой, выбив сферу в сторону от рамки. 
    • Угловой
      42'
      Мусаев теперь в роли ассистента выступал. Попытался он выполнить передачу на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось. Зато Абдуллахи выбил мяч на угловой. 
    • 41'
      Заболотный на левом краю штрафной получил мяч и выполнил передачу на дальнюю штангу, но доставить снаряд до одного из партнеров он не сумел. Потеря.
    • Фол, нарушение
      40'
      Фернандесу прилетел удар по ноге от Файзуллаева. Фол фиксирует судейская бригада. Не стал игрок ЦСКА с рефери относительно ситуации спорить.
    • 38'
      Да, коснулся мяча Обухова, но этого не хватило для того, чтобы спасти свой коллектив в неприятной ситуации. Свой четвертый гол в чемпионате 11-й номер ЦСКА забил. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУСАЕВ! 0:1!
      Давила классную передачу с правого края на дальнюю штангу сделал. Оттуда Мусаев головой пробил в дальний угол. Мяч от рук голкипера влетел в створ!
    • 36'
      Просит наставник ЦСКА активнее работать с мячом своих подопечных. "Армейцы" неплохо со снарядом перемещаются, но не каждый эпизод становится опасным в их исполнении. 
    • 35'
      Филин получил от Абдуллахи передачу, выполнил навес в центр штрафной. На выходе уверенно сработал голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках. Акинфеев классно играет в рамке пока что. 
    • 33'
      Чаще команда хозяев мячом владеет в первом тайме. Немало опасных подач, навесов в центр поля следует. Но забитых голов со стороны оппонентов пока не видим мы. 
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТ! После подачи с левого фланга от игрока ЦСКА внешней стороной стопы Мусаев головой пробивал по рамке соперника, но на "ленточке" поймал мяч в перчатки голкипер!
    • 31'
      Пока ЦСКА заметно проигрывает "Химкам" в центре поля. Там Обляков и Зделар явно проигрывают Вере, Хосонову и Абдуллахи. Нужно Николичу что-то менять. 
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники в этом матче. Очередная подача с левого фланга в штрафную ЦСКА пошла, и на выходе сыграл вратарь, который зафиксировал мяч в своих перчатках. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Рассечение в одного из игроков ЦСКА. Судя по всему, Виллиану досталось. Там кровь на голове появилась. Будем надеяться, что все будет с игроком "армейцев" хорошо. 
    • 27'
      "Химки" и ЦСКА забили по три гола после подачи угловых, друзья. Это лучшие показатели в чемпионате России, так что оппонентам стоит бояться стандартных положений. 
    • Угловой
      26'
      Угловой заработали игроки "Химок". С левого края идет подача на Фаринью. Тот головой пробивает по воротам и попадает в перекладину. Далее уже Руденко фолит против Акинфеева. 
    • 25'
      Обухов сейчас не лучшим образом сыграл с передачей в сторону своего игрока. Мяч в итоге был выбит кипером за пределы поля. В аут. 
    • 23'
      Руденко, кстати говоря, удар по затылку ранее получил. Сейчас к поврежденному участку головы прикладывают врачи ему лед. Будем надеяться, что футболист встречу продолжит. 
    • 22'
      А сейчас у нас пауза на водопой. Отправились игроки к своим наставникам, от которых уже получают определенные указания, как играть и что делать дальше.
    • 21'
      Мойзес отдал передачу на Облякова, которого соперники встретили на фланге и не пустили к воротам. Вынос в центр поля последовал в итоге. 
    • 19'
      Файзуллаев попытался Фернандеса обыграть на левом фланге, но игрок "Химок" сыграл таким образом, что сфера укатилась от игрока ЦСКА за пределы поля. От ворот. 
    • 18'
      Файзуллаев получил сейчас мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил в левый угол. Мяч прилетел прямо в руки вратарю, сыгравшему на "ленточке". 
    • 17'
      Выбивает сейчас Акинфеев мяч в сторону от ворот, играя на выходе. Пытался ему помешать сыграть Мирзов, но вратарь и капитан "армейцев" был первым на игровом снаряде. 
    • 16'
      Получил на правом фланге игрок "Химок" повреждение, но сумел он подняться с газона. Все с Мирзовым в порядке. Игру футболист атаки сможет продолжить.
    • Судья
      14'
      Мусаев в единоборстве упал на газон. Рефери лишь развел руками. Настаивает рефери, что матч надо продолжать, ни о каком пенальти речи не идет. 
    • 13'
      Заболотный сейчас отработал в обороне. В подкате он сыграл на правом фланге, переправив сферу за пределы поля. Получилось очень уверенно.
    • 12'
      Болельщиков ЦСКА хорошо слышно на стадионе. Фанаты химчан также в солидном составе сегодня пришли. Приятно наблюдать за атмосферой на трибунах.
    • Угловой
      11'
      "Химки" впервые в матче заработали сейчас угловой у ворот ЦСКА. Подача с правого края последовала, но сфера покинула пределы поля, еще не влетев в штрафную. 
    • 9'
      Неплохая погода в Химках. Столбик термометра около +26 градусов по шкале Цельсия показывает. Отменная погода для конца августа. 
    • 8'
      Катают мяч в центре поля "Химки" сейчас. Два подряд навеса в штрафную ЦСКА последовало, и на выходе уверенно сработал Игорь Акинфеев. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Виллиан и Заболотный столкнулись сейчас на половине поля ЦСКА. В итоге фолом отметился игрок "армейцев". Готовятся подать штрафной удар "красно-черные", судя по всему. 
    • 6'
      "Химки" неплохо вышли из обороны в атаку, но Мойзес вернулся в защиту. Роберто сыграл в сторону от рамки в этом игровом эпизоде. 
    • 4'
      Зделар с правого края простреливал мяч на Облякова, который не сумел в подкате добраться до снаряда. Мяч достался одному из футболистов "Химок". 
    • 3'
      Мне кажется, что сегодня будет веселый футбол. Уже обе команды сбегали к воротам друг друга, организовав серьезные наступления на ворота. 
    • 2'
      Футболисты "Химок" предстали на поле в красно-черных цветах, в то время, как футболисты ЦСКА вышли на газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Мусаев Тамерлан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:2 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    5.3% (8)
    Ничья
    8.6% (13)
    ЦСКА Москва
    86.2% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.09% (82)
    Меньше
    29.91% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    45.4% (69)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.2% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.6% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    2:3 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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