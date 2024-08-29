Тур: 7. Стадион: Арена Химки.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
ЦСКА Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
250%
100%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.33
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.33
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.17
|Мирзов Резиуан
|1
|0.17
|Хосонов Хетаг
|1
|0.17
|Магомедов Бутта
|1
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.17
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.67
|Дивеев Игорь
|4
|0.67
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.5
|Мойзес Роберто
|1
|0.17
|Келлвен Дуглас
|1
|0.17
|Круговой Данил
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Фаринья Эдгардо
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Мойзес Роберто
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
9
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
Результаты матчей
Химки
ЦСКА Москва
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Химки
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Краснодар
|Коста Диего
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва
Исход игры
Химки
9.3% (5)
Ничья
11.1% (6)
ЦСКА Москва
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
51.9% (28)
1:1 Ничья
7.4% (4)
0:2 ЦСКА Москва
7.4% (4)
0:1 ЦСКА Москва
5.6% (3)
1:3 ЦСКА Москва
3.7% (2)
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