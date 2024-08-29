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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Химки
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 52
Химки 9.6% (5)
X 11.5% (6)
ЦСКА Москва 78.8% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

250%
100%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.33
Фаринья Эдгардо 2 0.33
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.17
Мирзов Резиуан 1 0.17
Хосонов Хетаг 1 0.17
Магомедов Бутта 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 0.17
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.67
Дивеев Игорь 4 0.67
Мусаев Тамерлан 3 0.5
Мойзес Роберто 1 0.17
Келлвен Дуглас 1 0.17
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Фаринья Эдгардо 3 0
Заболотный Антон 2 0
Магомедов Бутта 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Виллиан Роша 1 0
Гайич Милан III 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
9
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1

Результаты матчей

Химки
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химки
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.



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    • Прогнозы 52
    Химки 9.6% (5)
    X 11.5% (6)
    ЦСКА Москва 78.8% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    9.3% (5)
    Ничья
    11.1% (6)
    ЦСКА Москва
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    51.9% (28)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.6% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.7% (2)
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    Химки
    ЦСКА Москва
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