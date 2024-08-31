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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Германнштадт
3:0
Первый тайм: 42'
Политехника Яссы
0'
1:0
3' Гол
Балауре Сильвиу
2:0
9' Гол
Дякону Роналдо
3:0
19' Гол
Стойка Янис
42' Желтая карточка
Иту Кэтэлин

Ход матча

3'
Балауре Сильвиу
(Ороиан Александру)
1:0
9'
Дякону Роналдо
2:0
19'
Стойка Янис
(Дякону Роналдо)
3:0
29'
 
Роберт Мишкович
Гуэ Самюэль
29'
 
Иту Кэтэлин
Самайоа Николас
42'
 
Иту Кэтэлин

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Политехника Яссы
3.15
4.30
6.60
Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
77
Дякону
Роналдо
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
88
Фернандес
Хесус
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
33
Атанаскоски
Давид
5
Гуэ
Самюэль
80
Andrei
Gheorghita
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
7
Teixeira
Goncalo
22
Камбери
Флориан
Германнштадт
Политехника Яссы

История личных встреч

Германнштадт
Политехника Яссы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
1:3
ЛI
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.86
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.38
Дякону Роналдо 2 0.25
Стойка Янис 2 0.25
Бейян Флориан 1 0.13
Балауре Сильвиу 1 0.13
Petru Dragos 1 0.13
Негуц Кристиан 1 (1) 0.13
Ороиан Александру 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.38
Alin Roman II 1 0.13
Самайоа Николас 1 0.13
Teixeira Goncalo 1 0.13
Камбери Флориан 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Andrei Gheorghita 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Andrei Gheorghita 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
4
Германнштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
4
50%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
Политехника Яссы

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
Германнштадт
 3:0 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
8.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
13.
Политехника Яссы
 0:3 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3:0 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Политехника Яссы
 0:3 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Политехника Яссы
 0:3 4 1 0 3 1 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3:0 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
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    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Политехника Яссы
    3.15
    4.30
    6.60
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