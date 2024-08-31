Тур: 8. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Andrei Moroita
6:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБалауре Сильвиу
2:0
9' ГолДякону Роналдо
3:0
19' ГолСтойка Янис
41' Желтая карточкаИту Кэтэлин
4:0
42' ГолКицу Аурелиан
4:1
45' ГолTeixeira Goncalo
45' Желтая карточкаAndrei Gheorghita
5:1
58' ГолБалауре Сильвиу
6:1
78' ГолRobert Popescu
6:2
82' ГолStefan Stefanovici
90'+4
Ход матча
3'
9'
2:0
19'
3:0
41'
42'
4:0
45'
58'
5:1
78'
6:1
82'
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Нападающий
-
11 Буш СержиуНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нига ТомаВратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
21 Matei Tanasa
-
27 Rares Ispas
-
-
99 Tailson
-
Главный тренер: Тони
История личных встреч
Германнштадт
Политехника Яссы
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.86
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
90
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.38
|Дякону Роналдо
|2
|0.25
|Стойка Янис
|2
|0.25
|Балауре Сильвиу
|2
|0.25
|Кицу Аурелиан
|1
|0.13
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.13
|Бейян Флориан
|1
|0.13
|Petru Dragos
|1
|0.13
|Robert Popescu
|1
|0.13
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.38
|Teixeira Goncalo
|2
|0.25
|Alin Roman II
|1
|0.13
|Самайоа Николас
|1
|0.13
|Stefan Stefanovici
|1
|0.13
|Andrei Gheorghita
|0
|0
|Камбери Флориан
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
4
Германнштадт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
75%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Результаты матчей
Германнштадт
Политехника Яссы
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
26
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|8.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2