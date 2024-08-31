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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Германнштадт
6:2
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
3' Гол
Балауре Сильвиу
2:0
9' Гол
Дякону Роналдо
3:0
19' Гол
Стойка Янис
41' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
4:0
42' Гол
Кицу Аурелиан
4:1
45' Гол
Teixeira Goncalo
45' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
5:1
58' Гол
Балауре Сильвиу
6:1
78' Гол
Robert Popescu
6:2
82' Гол
Stefan Stefanovici
90'+4
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
77
Дякону
Роналдо
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
88
Фернандес
Хесус
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
33
Атанаскоски
Давид
5
Гуэ
Самюэль
80
Andrei
Gheorghita
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
7
Teixeira
Goncalo
22
Камбери
Флориан
Германнштадт
Политехника Яссы

История личных встреч

Германнштадт
Политехника Яссы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
1:3
ЛI
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.86
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.38
Дякону Роналдо 2 0.25
Стойка Янис 2 0.25
Балауре Сильвиу 2 0.25
Кицу Аурелиан 1 0.13
Негуц Кристиан 1 (1) 0.13
Бейян Флориан 1 0.13
Petru Dragos 1 0.13
Robert Popescu 1 0.13
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.38
Teixeira Goncalo 2 0.25
Alin Roman II 1 0.13
Самайоа Николас 1 0.13
Stefan Stefanovici 1 0.13
Andrei Gheorghita 0 0
Камбери Флориан 0 0
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
4
Германнштадт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
75%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
Политехника Яссы

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 0:0 8 4 3 1 14 - 6 15
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
6.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
8.
Рапид Бухарест
 0:0 8 1 6 1 9 - 9 9
9.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 0:0 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 0:0 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
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