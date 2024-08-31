Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

53' Команда Германнштадт играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

51' Andrei Gheorghita совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Политехника Яссы будет все-таки засчитан.

51' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

49' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Гэман Валеричэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Дякону Роналдо из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Иту Кэтэлин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Удар от ворот произведет Германнштадт

38' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

38' Andrei Gheorghita создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

34' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Германнштадт

33' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

33' Соарес Гильерме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

32' Гонсалу Тейшейра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Дякону Роналдо пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

30' Иванов Антоний создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Германнштадт

21' Команда Германнштадт довольна результатом к этому моменту.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

20' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

19' Дякону Роналдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Германнштадт

12' Удар от ворот произведет Германнштадт

12' Alin Roman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Г О О О О Л - Дякону Роналдо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Тьягу Гонсалвеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с левой ноги!

3' Ороиан Александру из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Фернандес Хесус плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Alin Roman

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля