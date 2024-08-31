Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

89' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

82' Матч остановлен

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Пашкану Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Мора Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Браун Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Браун Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Luka Gojkovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Митрицэ Александру пробует нанести удар издали, но Бенжамин Сигрист держит все под контролем

76' Оооо... вот это был удар! Митрицэ Александру должен был забить с этой позиции.

76' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Мора Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Хасани Флорент уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Оооо... вот это был удар! Иван Андрей должен был забить с этой позиции.

68' Мора Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Мора Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Ох, нехорошо это выглядит. Мальдонадо Дениль получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Матч возобновлен

63' Мальдонадо Дениль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мальдонадо Дениль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Баярам Штефан получил желтую карточку от судьи

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Влэдою Штефан получил желтую карточку от судьи

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника