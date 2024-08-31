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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
12' Желтая карточка
Кольич Элвир
0:1
18' Гол
Браун Кристофер
27' Желтая карточка
Сьерра Грего
28' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
32' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:1
33' Пенальти
Митрицэ Александру
52' Желтая карточка
Влэдою Штефан
53' Желтая карточка
Баярам Штефан
90'+8
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
23
Кэпэцынэ
Михай
19
Кольич
Элвир
28
Митрицэ
Александру
17
Мора
Карлос
10
Баярам
Штефан
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
22
Сэпунару
Кристиан
5
Пашкану
Александру
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
28
Luka
Gojkovic
55
Поп
Рареш
8
Хасани
Флорент
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
9 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.64

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.37
1.3

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
69

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 6 (1) 0.75
Кольич Элвир 2 0.25
Парадела Луис 1 0.13
Меквабишвили Анзор 1 0.13
Stefan Bana 1 0.13
Зайков Джоко 1 0.13
Кэпэцынэ Михай 1 0.13
Мальдонадо Дениль 1 0.13
Баярам Штефан 1 0.13
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.25
Браун Кристофер 2 0.25
Хасани Флорент 1 0.13
Рахмани Альбион 1 (1) 0.13
Блажек Филип 1 0.13
Пашкану Александру 1 0.13
Папо Джейсон 1 0.13
Поп Рареш 1 0.13
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Парадела Луис 3 0
Баярам Штефан 2 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Банку Никусор 1 0
Сьерра Грего 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Маня Кристьян 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
40%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
6.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
8.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
9.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
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