Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаКольич Элвир
0:1
18' ГолБраун Кристофер
27' Желтая карточкаСьерра Грего
28' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
32' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:1
33' ПенальтиМитрицэ Александру
52' Желтая карточкаВлэдою Штефан
53' Желтая карточкаБаярам Штефан
90'+8
Ход матча
12'
18'
27'
28'
33'
52'
53'
Владение мячом
25
Сьерра
Грего
19
Кольич
Элвир
17
Мора
Карлос
26
Оайдэ
Рэзван
55
Поп
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мора КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 David Barbu
-
31 Stefan Bana
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
9 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.64
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.37
1.3
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
69
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|0.75
|Кольич Элвир
|2
|0.25
|Парадела Луис
|1
|0.13
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.13
|Stefan Bana
|1
|0.13
|Зайков Джоко
|1
|0.13
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.13
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.13
|Баярам Штефан
|1
|0.13
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.25
|Браун Кристофер
|2
|0.25
|Хасани Флорент
|1
|0.13
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.13
|Блажек Филип
|1
|0.13
|Пашкану Александру
|1
|0.13
|Папо Джейсон
|1
|0.13
|Поп Рареш
|1
|0.13
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Парадела Луис
|3
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
40%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
26
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2