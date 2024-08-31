Тур: 7. Стадион: Нижний Новгород.
Ход матча
30'
0:1
49'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
34
Мухин
Антон
29
Тичич
Лука
28
Алип
Нуралы
27
Нино
III
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
27 НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Пари НН
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.6
Среднее время на гол
270
150
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|2
|0.29
|Ожегович Огнен
|1
|0.14
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.14
|Царукян Валерий
|1
|0.14
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.14
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1
|Педро дос Сантос
|3
|0.43
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.43
|Мостовой Андрей
|1
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.14
|Гонду Лусиано
|1
|0.14
|Вендел Маркус
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|3
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Боселли Хуан
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1
Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Результаты матчей
Пари НН
Зенит
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Краснодар
|Коста Диего
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 0:1 Зенит
Исход игры
Пари НН
3.6% (5)
Ничья
8.6% (12)
Зенит
87.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
35.96% (41)
Нет
64.04% (73)
Популярный счёт
0:2 Зенит
37.1% (52)
1:2 Зенит
18.6% (26)
0:3 Зенит
7.9% (11)
1:3 Зенит
5.7% (8)
0:1 Зенит
5.7% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:4 Зенит
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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