Кассьерра получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол - Гоцук в подкате отправляет снаряд на угловой.

Угловой в исполнении "Зенита" получился не слишком опасным, мяч в итоге приходит в руки Медведеву.

Эктову досталось в одном из единоборств, врачи "Пари НН" появляются на поле.

Штрафной в 24 метрах от чужих ворот заработал Зе Турбо, однако Калинский пробил в "стенку".

Тичич с левого фланга направляет мяч в штрафную, снаряд попадает в Зе Турбо и уходит за пределы поля.

Педро попытался прорваться по левому флангу, однако потерял равновесие в борьбе с Эктовым и мяч упустил.

Второй тайм начался! Никита Каккоев выходит на поле вместо Кирилла Боженова.

Штрафной с левого фланга атаки исполнил Калинский, однако Зе Турбо сфолил в верховой борьбе против Барриоса.

Снова мяч надолго остается под контролем "Зенита", нижегородцы не слишком активно встречают соперника.

Академичная атака "Зенита" завершается прострелом от Сантоса, который прерывает оборона хозяев.

Кассьерра после передачи Гонду пытался пробить в касание из пределов штрафной, однако мяч попал в ногу Стаматову и миновал створ.

2 минуты добавляет Сергей Иванов к основному времени первого тайма.

Педро врывается в штрафную хозяев с левого края, однако защитник успешно поставил корпус бразильцу.

39' Позиционная атака нижегородцев завершается подачей с правого фланга, которая получилась слишком высокой.

38' После розыгрыша углового Педро навесил к линии вратарской, а Кассьерра с нарушением правил атаковал Медведева.

37' Клаудиньо с левого фланга исполняет прострел в штрафную, который приводит к угловому.

36' Уже не так много времени остается до перерыва, "Зенит" продолжает контролировать ход встречи в поисках второго гола.

34' Помощь врачей требуется Зе Турбо, подняться на ноги самостоятельно форварду "Пари НН" не удается.

33' Зе Турбо пытался убежать к воротам соперника, но попал под подкат Барриоса - арбитр показывает, что было сыграно в мяч.

32' Ожегович отмечается ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона - Латышонок на месте.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЛУСИАНО ГОНДУ!

Питерцы накрыли соперника на его половине поля, Вендел покатил в центр штрафной на Гонду, который отмечает дебют точным ударом в правый угол!

29' Угловой "Зениту" не слишком удался, вторым темпом Клаудиньо пробил с угла штрафной в ближний угол - Медведев на месте.