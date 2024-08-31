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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Пари НН
0:1
Второй тайм: 54'
Зенит
0'
0:1
30' Гол
Гонду Лусиано
49' Желтая карточка

Ход матча

30'
0:1
Гонду Лусиано
46'
Каккоев Никита
Боженов Кирилл
 
49'
 
Прогнозы 140
Пари НН 3.6% (5)
X 8.6% (12)
Зенит 87.9% (123)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Зенит
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30
Медведев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
87
Боженов
Кирилл
2
Александров
Виктор
11
Стаматов
Матео
78
Калинский
Николай
15
Эктов
Александр
34
Мухин
Антон
29
Тичич
Лука
90
Ожегович
Огнен
9
Зе
Турбо
Жозе
1
Латышонок
Евгений
15
Караваев
Вячеслав
3
Дуглас
Сантос
28
Алип
Нуралы
27
Нино
III
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
30
Кассьерра
Матео
24
Педро
дос
Сантос
32
Гонду
Лусиано
Пари НН
4-4-2
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КPП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.6

Среднее время на гол

270
150

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 2 0.29
Ожегович Огнен 1 0.14
Зе Турбо Жозе 1 0.14
Царукян Валерий 1 0.14
Калинский Николай 1 (1) 0.14
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1
Педро дос Сантос 3 0.43
Кассьерра Матео 3 (1) 0.43
Мостовой Андрей 1 0.14
Изидор Вильсон 1 0.14
Гонду Лусиано 1 0.14
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0

Результаты матчей

Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
6
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1
Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Зенит

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
4.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
6.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Педро попытался прорваться по левому флангу, однако потерял равновесие в борьбе с Эктовым и мяч упустил.
  • 51'
    Тичич с левого фланга направляет мяч в штрафную, снаряд попадает в Зе Турбо и уходит за пределы поля.
  • Желтая карточка
    49'
    Мухин мешает Гонду разогнать атаку и получает желтую карточку.
  • 49'
    Штрафной в 24 метрах от чужих ворот заработал Зе Турбо, однако Калинский пробил в "стенку".
  • Травма, повреждение
    48'
    Эктову досталось в одном из единоборств, врачи "Пари НН" появляются на поле.
  • Угловой
    47'
    Угловой в исполнении "Зенита" получился не слишком опасным, мяч в итоге приходит в руки Медведеву.
  • 46'
    Кассьерра получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол - Гоцук в подкате отправляет снаряд на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Никита Каккоев выходит на поле вместо Кирилла Боженова.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Педро врывается в штрафную хозяев с левого края, однако защитник успешно поставил корпус бразильцу.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Сергей Иванов к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Кассьерра после передачи Гонду пытался пробить в касание из пределов штрафной, однако мяч попал в ногу Стаматову и миновал створ.
  • 44'
    Академичная атака "Зенита" завершается прострелом от Сантоса, который прерывает оборона хозяев.
  • 43'
    Снова мяч надолго остается под контролем "Зенита", нижегородцы не слишком активно встречают соперника.
  • Фол, нарушение
    41'
    Штрафной с левого фланга атаки исполнил Калинский, однако Зе Турбо сфолил в верховой борьбе против Барриоса.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Позиционная атака нижегородцев завершается подачей с правого фланга, которая получилась слишком высокой.
    • Угловой
      38'
      После розыгрыша углового Педро навесил к линии вратарской, а Кассьерра с нарушением правил атаковал Медведева.
    • 37'
      Клаудиньо с левого фланга исполняет прострел в штрафную, который приводит к угловому.
    • 36'
      Уже не так много времени остается до перерыва, "Зенит" продолжает контролировать ход встречи в поисках второго гола.
    • Травма, повреждение
      34'
      Помощь врачей требуется Зе Турбо, подняться на ноги самостоятельно форварду "Пари НН" не удается.
    • Судья
      33'
      Зе Турбо пытался убежать к воротам соперника, но попал под подкат Барриоса - арбитр показывает, что было сыграно в мяч.
    • 32'
      Ожегович отмечается ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона - Латышонок на месте.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЛУСИАНО ГОНДУ!
      Питерцы накрыли соперника на его половине поля, Вендел покатил в центр штрафной на Гонду, который отмечает дебют точным ударом в правый угол!
    • Угловой
      29'
      Угловой "Зениту" не слишком удался, вторым темпом Клаудиньо пробил с угла штрафной в ближний угол - Медведев на месте.
    • 28'
      Напомним, что "Пари НН" на неделе играл дома против "Краснодара" в Кубке и уступил с минимальным счётом. Ранее в РПЛ команда Саши Илича уступила тому же "Краснодару" и "Крыльям Советов".
    • Опасный момент
      26'
      Клаудиньо со штрафного пробивает в обвод "стенки" в правый угол, однако Медведев переводит мяч в штангу!
    • Фол, нарушение
      25'
      Мухин фолит против Клаудиньо в центральной зоне, более перспективный "стандарт" зарабатывает "Зенит".
    • 23'
      Штрафной в центральной зоне гости разыграли, с левого фланга последовала подача в штрафную, однако скидка Алипа пришлась точно в руки Медведеву.
    • 21'
      Зе Турбо завершил атаку своей команды ударом из-за пределов штрафной - Латышонок на месте.
    • 20'
      Да, немало моментов создает "Зенит" на старте матча, однако реализация, которая на старте сезона была сумасшедшей, потихоньку стремится к средним значением.
    • Опасный момент
      19'
      Гонду после скидки Педро пробивает с левой метров с 13, однако Медведев парирует угрозу, вторым темпом Кассьерра после навеса с правого фланга пробивает головой рядом со штангой!
    • Травма, повреждение
      17'
      Медбригада нижегородской команды появилась на поле, помощь требовалась Ожеговичу.
    • 16'
      Гонду после прострела с левого края пытается пробить в касание с линии штрафной, но мяч летит в отдалении от створа.
    • 15'
      Педро с левого фланга закручивает мяч в штрафную хозяев - снаряд становится легкой добычей Медведева.
    • 13'
      Отметим, что "Зенит" в РПЛ после четырех побед кряду дважды сыграл вничью, утратив лидерство в турнирной таблице.
    • Офсайд
      12'
      Позиционная атака гостей завершается отмашкой лайнсмена - Кассьерра скинул мяч на Педро, который забежал в офсайд.
    • 11'
      Тичич отмечается ударом с 18 метров, мяч попадает в подбородок Нино, который даже не шелохнулся.
    • 10'
      Заброс по флангу в направлении Ожеговича читает Латышонок, выскочивший далеко за пределы штрафной.
    • Травма, повреждение
      9'
      У Нино возникли проблемы с запястьем, врачи "Зенита" подморозили руку бразильскому защитнику.
    • Опасный момент
      8'
      Кассьерра после проникающего паса Клаудиньо пробивает низом в дальний угол, но Медведев ногой отводит угрозу!
    • 7'
      Напомним, что на неделе "Зенит" впервые проиграл, правда в серии пенальти - выездная встреча против "Акрона" в Кубке России завершилась со счётом 1:1, а промах Артура не позволил питерцам получить бонусный балл.
    • 6'
      Клаудиньо завершает атаку "Зенита" прицельным ударом с 20 метров под перекладину - Медведев переводит мяч через планку.
    • 5'
      Педро с левого фланга исполняет крученую подачу на дальнюю штангу, куда партнеры немного не успевают.
    • 4'
      Гонду отмечается ударом метров с 25 из центральной зоны - Медведев уверенно ловит мяч в руки.
    • 3'
      С владения "Зенита" ожидаемо начинается встреча, однако "Пари НН", безусловно, готов к такому раскладу.
    • 2'
      Отметим, что сегодня в стартовом составе "Зенита" появляется новичок Гонду, а вот Александра Соболева пока в заявке нет.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Боженов Кирилл уходит с поля. Каккоев Никита выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Гонду Лусиано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 0:1 Зенит

    Исход игры
    Пари НН
    3.6% (5)
    Ничья
    8.6% (12)
    Зенит
    87.9% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    35.96% (41)
    Нет
    64.04% (73)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    37.1% (52)
    1:2 Зенит
    18.6% (26)
    0:3 Зенит
    7.9% (11)
    1:3 Зенит
    5.7% (8)
    0:1 Зенит
    5.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    1:4 Зенит
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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