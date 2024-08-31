  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
АЕЛ Лимасол
1:0
Второй тайм: 72'
Омония Арадиппу
0'
1:0
47' Гол
Макрис Андреас
60' Желтая карточка
Гомес Сана

Ход матча

47'
Макрис Андреас
1:0
57'
 
Giorgos Pontikos
Анастасиу Костас
57'
 
Антониу Эвагорас
Деметриу Андреас
60'
 
Гомес Сана
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Омония Арадиппу
1.91
Реклама, olimp.bet
7.00
Реклама, fon.bet
8.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
К
0:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 2 1
Лесовой Даниил 1 0.5
Уэдраого Дилан 1 0.5
Тричковски Иван 1 (1) 0.5
Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Столник Марко 1 0
Роберта Найджел 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 1 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Вронтис Стилианос 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1
Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0 ПАЕЕК - Омония Арадиппу 1:5

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аполлон
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Анортосис
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Омония Арадиппу
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Кармиотисса
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Анортосис
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Аполлон
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Анортосис
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕК Ларнака Бруну Гама 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Омония Арадиппу
1.91
Реклама, olimp.bet
7.00
Реклама, fon.bet
8.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕЛ Лимасол 1:0 Омония Арадиппу онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный