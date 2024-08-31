Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
1:0
47' ГолМакрис Андреас
60' Желтая карточкаГомес Сана
82' Желтая карточкаСингх Лютер
90' Желтая карточкаAlexandros Theocharous
90' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
90'+9
Ход матча
47'
1:0
60'
82'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
43 Joao Sidonio
-
71 Lucas Andrey
-
Главный тренер: Hugo Martins
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|2
|1
|Лесовой Даниил
|1
|0.5
|Уэдраого Дилан
|1
|0.5
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.5
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Столник Марко
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|2
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Alexandros Theocharous
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1
Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0 ПАЕЕК - Омония Арадиппу 1:5
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Аполлон
|Маркеш Педру
|2
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Аполлон
|Вайссбек Гаэтан
|2
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1