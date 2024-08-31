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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
АЕЛ Лимасол
1:0
Конец матча
Омония Арадиппу
0'
1:0
47' Гол
Макрис Андреас
60' Желтая карточка
Гомес Сана
82' Желтая карточка
Сингх Лютер
90' Желтая карточка
Alexandros Theocharous
90' Желтая карточка
Захариу Панайотис
90'+9
АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
К
0:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 2 1
Лесовой Даниил 1 0.5
Уэдраого Дилан 1 0.5
Тричковски Иван 1 (1) 0.5
Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Столник Марко 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 2 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Alexandros Theocharous 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1
Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0 ПАЕЕК - Омония Арадиппу 1:5

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Омония Арадиппу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
Анортосис Лопеш Рафаэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Весь список
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    • 47'
      Г О О О О Л - Макрис Андреас бьет в цель!
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