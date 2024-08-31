Тур: 5. Стадион: 28 Black Arena.
1:1
Второй тайм: 55'
0'
1:0
13' ГолБобциен Бен
18' Красная карточкаШтраусс Фабио
28' Желтая карточкаШтрауди Симон
35' Желтая карточкаКох Тобиас
41' Желтая карточкаГойгингер Томас
44' Желтая карточкаSimon Pirkl
1:1
45' ГолRonivaldo II
Ход матча
13'
1:0
18'
28'
35'
41'
44'
45'
1:1
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
60
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кюхн ЙонасПолузащитник
-
77 Бобциен БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
- Нападающий
-
95 Видра Филипп
-
-
30 Simon Spari
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
2.17
1.58
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|2
|0.4
|Тошевски Давид
|1
|0.2
|Дель Лоренц
|1
|0.2
|Верницниг Кристофер
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|4
|0.8
|Добрас Кристиан
|1
|0.2
|Simon Pirkl
|1
|0.2
|Носс Конор
|1
|0.2
|Simon Seidl
|1
|0.2
|Гойгингер Томас
|0
|0
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Peter Pacult
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Niklas Szerencsi
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|2
|0
|Paul Mensah
|2
|0
|Штраусс Фабио
|0
|1
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Alexander Briedl
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2