  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
3:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
13' Гол
Бобциен Бен
18' Красная карточка
Штраусс Фабио
28' Желтая карточка
Штрауди Симон
35' Желтая карточка
Кох Тобиас
41' Желтая карточка
Гойгингер Томас
44' Желтая карточка
Simon Pirkl
1:1
45' Гол
Ronivaldo II
59' Желтая карточка
Ronivaldo II
61' Желтая карточка
Бобциен Бен
81' Желтая карточка
Simon Seidl
2:1
82' Гол
Nicolas Binder
3:1
90' Гол
Видра Филипп
90'+4
1
Кналлер
Марко
19
Niklas
Szerencsi
8
Kosmas
Gezos
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
18
Салифу
Дикени
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
10
Тошевски
Давид
1
Витек
Радек
28
Оливейра
Андерсон
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
60
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
19
Alexander
Briedl
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Блау-Вайсс Линц
4-1-4-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2.17
1.58

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 2 0.4
Тошевски Давид 1 0.2
Дель Лоренц 1 0.2
Nicolas Binder 1 0.2
Видра Филипп 1 0.2
Верницниг Кристофер 0 0
Christopher Cvetko 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 4 0.8
Добрас Кристиан 1 0.2
Simon Pirkl 1 0.2
Носс Конор 1 0.2
Simon Seidl 1 0.2
Гойгингер Томас 0 0
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верницниг Кристофер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бобциен Бен 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Kosmas Gezos 1 0
Peter Pacult 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Niklas Szerencsi 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 2 0
Ronivaldo II 2 0
Paul Mensah 2 0
Simon Seidl 2 0
Штраусс Фабио 0 1
Гойгингер Томас 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Пашич Алем 1 0
Морманн Мартин 1 0
Alexander Briedl 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 1:2 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Аустрия Вена
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Рапид Вена
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Сваровски Тироль
 2:1 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 8 6
9.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Штурм Грац
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 2:1 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Штурм Грац
 1:2 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Пол Менса уходит с поля. Носс Конор выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • 44'
      Simon Pirkl получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Гойгингер Томас получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Кох Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Штрауди Симон получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Штраусс Фабио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 13'
      Тошевски Давид сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Бобциен Бен бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 3:1 Блау-Вайсс Линц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный