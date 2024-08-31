Тур: 5. Стадион: Украина.
Ход матча
15'
1:0
25'
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
33 Artur ShakhНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Artur Ryabov
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Samson Iyede
-
80 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Карпаты
Ворскла
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.06
Среднее время на гол
66
84
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.23
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
Среднее время на гол
72
81
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|2
|0.4
|Artur Shakh
|2
|0.4
|Полегенько Павел
|1
|0.2
|Очеретько Олег
|1
|0.2
|Клименко Владислав
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Челядин Артём
|1
|0.25
|Мякушко Сергей
|1
|0.25
|Ковталюк Николай
|1
|0.25
|Кане Ибрахим
|1
|0.25
|Нестеренко Иван
|1
|0.25
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Ковталюк Николай
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
2
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0
Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1
Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1
Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0
Результаты матчей
Карпаты
Ворскла
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Рух Львов
|Карабин Ярослав
|2 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1